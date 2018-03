Radiohead anuncia seu novo disco A banda inglesa anunciou ontem pelo Twitter o lançamento de seu novo disco, que vai chamar-se The King of Limbs. O álbum, que já está em pré-venda na página www.thekingoflimbs, estará disponível em formato digital a partir de sábado. Baixado em dois formatos diferentes, The King of Limbs, custará US$ 9 em MP3, e US$ 14 em WAV. O disco físico já pode ser comprado, mas sairá apenas no dia 9 de maio. Classificado pela banda como "Newspaper Album", ele terá dois vinis, um CD e o arquivo digital, custando US$ 48 em MP3, e US$ 53 em WAV, com mais qualidade. Em 2007, o grupo havia lançado In Rainbows, com o público pagando o valor que quisesse.