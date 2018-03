Rádio Jovem Pan inaugura sua televisão na web

Presente no primeiro time da TV Record, aquele de 1953, sob as rédeas da família Machado de Carvalho, o veterano Nilton Travesso adere aos avanços da tecnologia sem se afastar do clã. A convite de Antonio Augusto Amaral de Carvalho, o Tuta, dono da Jovem Pan, o diretor supervisionou todo o projeto que fará nascer nesta segunda-feira, às 10 horas em ponto, a Jovem Pan online, versão da rádio na web, com direito a imagem. Dos detalhes de estúdio à postura pessoal da equipe diante das câmeras, Travesso ensaiou todos os passos.