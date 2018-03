‘Rádio Estadão’ terá três novos programas

Os fins de semana da Rádio Estadão serão ainda mais informativos, com histórias, debates e entrevistas. A partir deste sábado, 4, a emissora coloca no ar novos programas. Três atrações entram na grade dos sábados e domingos da 92,9 FM: HumanaMente, Link Estadão e Craques para Sempre.

Com a apresentação da jornalista Camila Tuchlinski e do psiquiatra e professor da Universidade de São Paulo Daniel Barros, HumanaMente vai falar sobre a saúde da mente e do cérebro e as descobertas da neurociência, com enfoque na relevância na vida prática. Fruto da parceria com o Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), o programa vai ao ar nos fins de semana, sempre às 12h30. Além de acompanhar o bate-papo dos especialistas, o público também poderá fazer perguntas com a intermediação dos apresentadores.

Às 17h, é a vez do Link Estadão. Apresentando pelo jornalista Daniel Gonzalez, o programa discute temas como os novos sites úteis, sistemas operacionais móveis e fixos, lançamentos de produtos (smartphones, computadores e tablets), além das tendências do meio digital para o futuro. O Link Estadão também terá quadros fixos, como a entrevista da semana, com alguém de destaque no mundo tecnológico, que vai falar sobre o lançamento de um produto.

Aos domingos, às 15h, quem entra em campo é o Craques para Sempre. Apresentado por Rogério Micheletti, Craques para Sempre proporcionará ao ouvinte um mergulho na memória do futebol pentacampeão mundial. A atração vai garimpar histórias contadas por grandes nomes do esporte, atletas que deixaram marcas nos principais clubes do mundo e na seleção brasileira. Jogos inesquecíveis, bastidores de grandes conquistas e momentos que ficaram na cabeça do torcedor também serão pautas do programa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a gerente de Jornalismo da Rádio Estadão, Paula Marinho, as mudanças deixarão o ouvinte ainda mais fiel à programação. “A grade ficará mais prática e informativa aos sábados e domingos. Sendo assim, o ouvinte da Rádio Estadão vai poder se organizar melhor para não perder seu programa favorito. Vale lembrar que os nomes dos programas seguem fiéis às suas marcas já conhecidas”, afirma também.

Os novos programas e toda a programação da rádio também podem ser ouvidos no site da emissora, na fanpage ou pelo aplicativo do Estadão.

‘HumanaMente’, 12h30

Programa vai colocar em pauta a saúde da mente e descobertas da neurociência

‘Link Estadão’, 17h

Vai analisar temas como novos sites e lançamentos de produtos

‘Craques para Sempre’, 15h

Proporcionará ao ouvinte um mergulho na memória do futebol