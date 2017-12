'Rádio Estadão' leva prêmio da APCA de melhor programa de cultura na rádio

O programa diário Estadão Noite, apresentado por Emanuel Bomfim de segunda a sexta-feira, às 20h, na Rádio Estadão (FM 92.9), levou o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) na categoria Cultura Geral de Rádio, na noite desta segunda-feira, 1.

Em janeiro de 2015, o programa completa dois anos no ar. "Quando recebi o convite, o programa ainda não tinha perfil, linguagem ou temática", conta Bomfim, "e até por uma característica própria ele ganhou esse foco em variedades, cultura e esportes".

Ele conta que, com a contribuição do produtor Julio Pacheco e de um time de colunistas do Estado, o programa ganhou um ar de talk show, com papos coloquiais e entrevistas mais profundas. "Foram tantas fantásticas", relembra. "Vários dos grandes da MPB, como Milton Nascimento e Elba Ramalho, atores do cinema, como Antonio Fagundes e Wagner Moura", exemplifica.

Conquistas. Ainda em novembro deste ano, o Estado também levou o Prêmio Esso de Jornalismo, principal categoria do principal prêmio do jornalismo brasileiro. A reportagem vencedora foi o caderno especial Sangue Político, de autoria de Leonencio Nossa, repórter da sucursal de Brasília, que revelava as conexões entre lideranças políticas e grupos de pistolagem e assassinato.

O Estado de S. Paulo também foi escolhido nesta segunda-feira, 1, pela 12ª vez em 15 anos, como o jornal mais admirado do País, de acordo com a pesquisa do Meio & Mensagem e do Grupo Troiano de Branding que ouviu 1.055 pessoas, entre profissionais de agências de publicidade, executivos de grandes anunciantes e empresas de marketing. É o sexto ano consecutivo que o Estado aparece na dianteira entre os jornais brasileiros.

Em outubro, a reportagem especial multimídia do Estadão "Crack, a invasão da droga nos rincões do sossego" ganhou o 1º Prêmio de Jornalismo da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) na Categoria Online. De autoria de Ricardo Brandt e Robson Fernandjes, a reportagem da série Grandes Temas Estadão retratou o avanço do consumo da droga pelo interior de São Paulo, seus efeitos nas áreas de saúde, segurança e emprego e a falta de estrutura para enfrentamento do problema.