Rádio Eldorado lança seu novo site 'Território Eldorado' A Rádio Eldorado, do Grupo Estado, lançou esta semana o Território Eldorado (www.territorioeldorado.com.br), um espaço da emissora na web. A proposta é disponibilizar todo o conteúdo produzido nas freqüências AM e FM em um único espaço. O site também visa a promover maior participação dos ouvintes no cotidiano da premiada emissora. Além de ouvir a programação em tempo real, o internauta poderá consultar notícias, reportagens, entrevistas, previsão do tempo, agenda de shows e promoções. O Território Eldorado é mais um canal da plataforma Limão, projeto digital do Grupo Estado na internet. Para Miriam Chaves, diretora-executiva da Eldorado, este é o site de rádio mais completo da web. "Os internautas poderão encontrar tudo em um único espaço: notícias, entretenimento, futebol", afirma. Miriam destaca a interatividade como principal característica do projeto. "Colocaremos à disposição dos internautas dezenas de playlists (seleções de músicas) com o melhor da programação musical da rádio", explica a diretora. No site, há seleções por estilos (rock, pop, soul, MPB, jazz, etc.), por artistas e por temas especiais. A seção de esportes conta com a parceria da ESPN. Além da tradicional cobertura dos principais campeonatos do Brasil e do mundo, há espaço para enquetes sobre temas diversos e ''golcasts'': os internautas escolhem uma partida e ouvem a narração dos gols. Os principais programas da rádio também ficarão armazenados no site, para acesso a qualquer momento. E há uma seção para as séries especiais. Por enquanto, os internautas podem ouvir, por exemplo, reportagens sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que completou recentemente 18 anos, a Olimpíada de Pequim e o Centenário da Imigração Japonesa. Também nesta semana, a Rádio Eldorado abriu a elogiada exposição Bossa''''50, no Pavilhão da Bienal dentro do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A mostra traz discos, músicas e figurinos (do mineiro Ronaldo Fraga) que contam a história da bossa nova. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.