Rádio 'Eldorado' faz enquete sobre MPB

A rádio Eldorado começa hoje uma enquete virtual para saber qual é, na opinião dos internautas, a melhor canção brasileira.

Os internautas deverão votar no site www.territorioeldorado.com.br para escolher uma das 50 músicas listadas pela própria Eldorado (107.3 FM). "Os critérios (para a criação da lista) foram relevância histórica e qualidade", diz Regis Salvarani, diretor de programação. Sobre o fato de haver possíveis mobilizações de fãs nas redes sociais que colocariam em risco a legitimidade da eleição, Salvarani explica: "Em se tratando de uma votação aberta, sempre há esse risco. Mas o objetivo maior é valorizar a música brasileira e jogar luz sobre essas obras, que foram fundamentais para a formação cultural do País". Chegar a um resultado incontestável, diz ele, não é a intenção do projeto. "Não pretendemos obter uma resposta definitiva, até porque, quando falamos em música, falamos em paixão. Não é uma ciência exata."

A votação começa hoje e segue até 4 de setembro. No dia 7 de setembro, a rádio vai celebrar, como no ano passado, o Dia da Música Brasileira, transmitindo 24 horas de canções. Nesse dia, o padrinho da enquete, o produtor João Marcello Bôscoli, vai anunciar o resultado durante a programação. "Até lá, vamos destacar todos os dias algumas dessas músicas na emissora, na internet e nas redes sociais", diz Salvarani. Em 2012, a Eldorado colocou no ar uma enquete que escolheu o melhor disco brasileiro das últimas décadas. Mais de 25 mil internautas participaram da votação. Na oportunidade, o álbum Ventura, da banda Los Hermanos, foi escolhido, com 11% dos votos apurados, em uma pré-lista de 30 discos essenciais. A abordagem deste ano privilegia apenas as canções clássicas da fase de ouro da música popular brasileira.