'Rádio Eldorado' estreia hoje nova programação A Rádio Eldorado (AM 700, FM 92,9) estreia hoje grandes modificações no Jornal Eldorado. Formato e linguagem diferentes implementam a proposta de ir "muito além da notícia". Com novo comentarista e novos colunistas, a programação vai debater as diversas visões dos temas de maior relevância do dia. "Principalmente o 2º bloco (das 7 às 9 horas) vai ficar mais ágil, com muita análise e comentário. Os fatos não serão simplesmente noticiados, haverá um bate-papo para aprofundá-los", explica Filomena Salemme, editora-chefe da Rádio Eldorado.