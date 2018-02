Rádio Eldorado é destaque na premiação da APCA A Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) elegeu ontem à noite os melhores de 2007, em assembléia realizada no Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. A rádio Eldorado ganhou o Grande Prêmio da Crítica com o seu ingresso no setor esportivo em parceria com a ESPN Brasil. A entrega dos prêmios APCA ocorrerá no dia 25 de março, no Teatro Sérgio Cardoso, na capital paulista. A APCA escolheu os premiados nas seguintes categorias: Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infantil e Televisão. Neste ano, a APCA deixou de premiar a categoria Música Erudita, por falta de quórum. Para a realização e operacionalização da sua tradicional festa de entrega, que reúne a classe artística, personalidades da área cultural, autoridades, jornalistas e críticos; a APCA, entidade sem fins lucrativos, patrimônio ou contratos de remuneração, está em busca de patrocínio. O endereço eletrônico é www.apca.org.br. Confira os premiados: Artes Visuais Grande Prêmio da Crítica: Cinéticos/Instituto Tomie Ohtake Retrospectiva: Vieira da Silva/MAM-SP Exposição Internacional: Kurt Schwitter- 1887-1948 - O Artista Merz/Pinacoteca do Estado Exposição: Marc Ferrez/Instituto Moreira Salles Obra Gráfica: Guto Lacaz/Centro Cultural S.Paulo Fotografia: Vicente de Mello/Pinacoteca do Estado Iniciativa Cultural: Fundação Ema Gordon Klabin Cinema Filme: Jogo de Cena (Eduardo Coutinho) Diretor: José Padilha/Tropa de Elite Fotografia: Baixio das Bestas/Walter Carvalho Roteiro: Cão Sem Dono/Beto Brant-Renato Ciasca/Marçal Aquino Montagem: Tropa de Elite/Daniel Rezende Ator: Selton Mello/O Cheiro do Ralo Atriz: Carla Ribas/A Casa de Alice Dança Espetáculo: Experimentações Inevitáveis +Antropofágica3/Cia. Nova Dança 4 Criação/Intérpretes: Vapor - Helena Bastos/Raul Rachou Concepção em Dança: Gustavo Ciríaco/Still Sob o Estado das Coisas Bailarino: Dielson Pessoa/Balé da Cidade de São Paulo Produção em Dança: Dora Leão/Platô Produções Pesquisa em Dança: Cena 11 - Pequenas Frestas de Ficção Sobre Realidade Insistente Literatura Ficção: O Filho Eterno/Cristóvão Tezza Não-Ficção: O Príncipe Maldito/Mary del Priore Contos: A Corista de Kafka/Wilson Bueno Memórias: Conspiração de Nuvens/Lygia Fagundes Telles Reportagem: O Chão de Graciliano/Audálio Dantas e Tiago Santana Poesia: Belvedere/Chacal Música Popular Disco: Onde Brilhem os Olhos Seus/Fernanda Takai Cantora: Roberta Sá Cantor: Paulinho da Viola Grupo: Orquestra Imperial Revelação Feminina: Marina de La Riva Revelação Masculina: Edu Krieger Grupo Revelação: Fino Coletivo Rádio Grande Prêmio da Crítica: Rádio Eldorado AM - Ingresso no setor esportivo em parceria com a ESPN Brasil Musical: Sala de Professores/Eldorado FM Variedades: Fim de Expediente/CBN Cultura: Noites Paulistanas/CBN Internet: Podcast Muqueca de Siri/www.muquecadesiri.podomatic.com Humor: Energia na Véia/Radio Energia 97 Programa: Plug Eldorado/Eldorado AM Teatro Grande Prêmio da Crítica: Bibi Ferreira Espetáculo: My Fair Lady Diretor: Gabriel Villela/Salmo 91 Atriz: Renata Zhaneta/A Grande Imprecação Diante dos Muros da Cidade e Macbeth - A Peça Escocesa Ator: Guilherme Weber/Educação Sentimental do Vampiro Autor: Fauzi Arap/Chorinho Prêmio Especial da Crítica: Satyrianas Teatro Infantil Espetáculo: O Tesouro do Balacobaco Texto: O Cadarço Laranja/Milton Morales Filho Texto Adaptado: Othelito/Ângelo Brandini Direção: Fábulas/Fernando Yamamoto Ator: Rogério Ferraz/Fábulas Atriz: Alexandra Golik/Peter Pan e Wendy Cenário: O Menino Teresa/Marisa Bentivegna Televisão Novela: Paraíso Tropical/Gilberto Braga (Globo) Atriz: Camila Pitanga/Paraíso Tropical (Globo); e Jussara Freire (Vidas Opostas/Record) Ator: Wagner Moura/Paraíso Tropical (Globo); e Marcelo Serrado/Vidas Opostas (Record) e Mandrake (HBO) Programa de Entrevistas: Irritando Fernanda Young/GNT Programa Feminino: Hoje em Dia/Record.