RÁDIO CULTURA TRANSMITE FESTIVAL INGLÊS A Rádio Cultura FM (103,3) transmite ao longo deste fim de semana, em parceria com a Rádio BBC 3, de Londres, o evento Music Nation - 25 horas de música que marcam o início da programação cultural do ano das Olimpíadas 2012. Hoje, a partir das 9h45, serão transmitidas apresentações de grupos como a Orquestra da Academy of St. Martin in the Fields e a Filarmônica da BBC. Amanhã, destaque para a Sinfônica da BBC e a Orquestra do Iluminismo. O repertório traz desde a música barroca até criações especialmente encomendadas para o evento.