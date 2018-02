Rádio comunitária em discussão em SP

Hoje, das 13 h às 18h30, dando continuidade ao Radiografia Cultural: Periferia e Underground em SP, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) oferece um programa cujo tema será Rádios Comunitárias. O público poderá ter acesso a gravações dessas rádios em três totens localizados no térreo, além da exibição ininterrupta, no auditório do primeiro andar, do vídeo Levante sua Voz, produzido pelo Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social. Das 19h30 às 21h30 ocorre o debate Ondas Livres no Ar, com a participação do músico e compositor Arrigo Barnabé. O CCBB fica na R. Álvares Penteado, 112. Mais informações pelo tel. 3113-3651.