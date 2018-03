Radicais em busca de uma causa

O austríaco Hans Weingartner queria estar na pele de Jan. O alter ego do roteirista e diretor traz os questionamentos e as convicções de toda juventude que é, em sua essência, contestadora. Weingartner veio ao Brasil participar da estreia de Edukators, adaptação de seu filme para o teatro e, no auditório do Oi Futuro Flamengo, onde a peça será encenada, falou ao Estado.

Esse método de rearranjar a mobília das mansões e deixar mensagens de protesto é eficaz?

É possível agir como os Educadores. Você pode alcançar muita coisa, fazer as pessoas pensarem, fazê-las mudar de ideia, mudar de atitude em relação ao capitalismo. Eu fiquei muito feliz porque depois do filme, em muitos países, pessoas realmente fizeram ações parecidas. (Nos Estados Unidos, uma estátua avaliada em US$ 10 mil foi roubada da casa do ex-presidente da Nasdaq Bernard Madoff e devolvida dias depois com a seguinte mensagem: "Lição para Bernie, o estelionatário: devolva a propriedade roubada a seus verdadeiros donos. Atenciosamente, os Educadores". O objeto havia sido roubado em dezembro de 2008, pouco depois de Madoff ser acusado da maior fraude da história norte-americana, que gerou prejuízo estimado em mais de US$ 50 bilhões em todo o mundo.)

Há algo de autobiográfico na história de Edukators?

Trata-se basicamente de minha própria história. Eu sempre quis ser parte de um movimento jovem que atacasse o sistema, mas eu nunca o encontrei. Nunca achei alguém que quisesse fazer uma revolução comigo. O personagem Jan sou eu. Jan é meu alter ego. Eu era muito parecido com ele naquela idade.

Como foi o processo de criação do roteiro para o filme?

Foi muito caótico. A história é uma combinação de dois diferentes roteiros: um é a história de amor sobre um cara e uma garota que conversam dentro de um carro enquanto ele dirige; o outro é sobre três jovens anarquistas em Viena e é baseado em um acontecimento real. Tenho dois amigos que participaram de atos de sabotagem lá. Eu combinei essas situações.

O que você quis mostrar com o conflito e a convivência entre os três jovens e o milionário

Hardenberg?

É um momento interessante quando os jovens descobrem que o milionário já teve os mesmo ideais que eles, que as suas ideias já estiveram ali antes, e nada mudou. Mas eles pensam que é por causa de pessoas como Hardenberg que a revolução de 68 não obteve sucesso. Porque os estudantes não eram radicais o suficiente. Queriam se tornar chefes e fazer muito dinheiro em vez de fundamentalmente transformar a sociedade. Os três não queriam ser assim. É como encontrar seu próprio futuro potencial. E esse futuro era Hardenberg. Ele representa essa geração de pessoas que fumavam maconha, tinham cabelos longos, e que estão agora no poder. E o que eles estão fazendo agora? A mesma m... que seus pais, seus avós.

O que você acha desse

interesse brasileiro em adaptar

o seu filme para o teatro?

Acho que o Brasil é um ótimo lugar para isso. Se considerarmos a distribuição de renda, trata-se de uma das sociedades mais desiguais do mundo. Ainda há pessoas passando fome enquanto o Brasil exporta milhões e milhões de toneladas de soja. O País seria o melhor lugar para sequestrar um executivo, por exemplo, ou um grande proprietário de terras.