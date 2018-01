Radcliffe viverá Allen Ginsberg Daniel Radcliffe interpretará o poeta Allen Ginsberg em Kill Your Darlings, segundo declarou a produtora Laura Rosenthal à publicação Hollywood Reporter, informando também que o ator será dirigido pelo estreante John Krokidas no filme previsto para estrear em 2013. Na semana passada, Radcliffe, que era sondado para o papel desde o ano passado, disse que a sua participação era negocia da. "Seria maravilhoso. Estou muito animado com o roteiro e com esse jovem diretor", disse. O filme é baseado na história real de um assassinato que envolveu os grandes poetas da geração beat, Allen Ginsberg, Jack