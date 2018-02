Racionais já desfruta do status de ''clássico''

Sinal de que sua influência não é classista ou que seu público não tem mais fronteira? Seja o que for, é bom. E o festival Black na Cena melhora ainda mais com a inclusão dos Racionais em seu line up, neste domingo, às 19h. Indiferentes aos fãs irritados que ficam bradando nas redes sociais seu apego pelo "som das antigas", os Racionais seguem se renovando e imprimindo as verdades de São Paulo na música. KL Jay, Ice Blue, Edy Rock e Mano Brown são as maiores estrelas do festival.

Em aparições recentes, eles têm apresentado um show clássico, com hits como Holocausto Urbano, Sobrevivendo no Inferno, Homem na Estrada, Nada Como Um Dia Após o Outro e Raio X Brasil.

Mas o Black in Cena, o mais consistente festival do gênero já surgido, caprichou também na escalação de históricos da música negra brasileira. Hoje tem Tony Tornado e Sandra de Sá, além do produto de exportação Seu Jorge, em marcha para lançar seu mais recente disco, Música para Churrasco 2. Amanhã tem a Banda Black Rio e o papa eterno, Jorge Benjor. De quebra, um passeio pelos tambores da Bahia, com o Olodum e Carlinhos Brown. No domingo, Thaíde divide o tablado com o Funk Como le Gusta.

Segundo o DJ Magoo, produtor do evento, a ideia foi ilustrar "de maneira didática" como o V-Funk de Parliament/Funkadelic e o samba rock de Jorge Benjor alimentam a música black que se faz hoje em dia - seja na forma de samples ou como influência estrutural.

Sexta é a noite clássica, com os fundadores no palco; sábado é mais pop, e domingo é mais pesado, mais hip hop e gueto. É o primeiro festival de música black com tal estrutura: são mais de mil profissionais envolvidos, 0 DJs, dois palcos de 16 metros de boca, e expectativa de público de 50 mil pessoas.