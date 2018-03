Rachlin, violino e regência O violinista lituano Julian Rachlin, estrela ascendente do cenário internacional, está de volta a São Paulo, agora para trabalhar com os músicos da Sinfônica de Heliópolis. Ao longo da semana, ele comandou ensaios e deu master classes no Instituto Baccarelli; e, amanhã, às 11 horas, na Sala São Paulo, faz um concerto que tem tudo para ser destaque da temporada sinfônica do ano.