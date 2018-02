Rá-Tim-Bum estreia na feira de Cannes

Quem pagaria uma fortuna por um Boeing 727 só para derrubá-lo? Os ingleses, elementar. Produção britânica que o Fantástico põe no ar neste domingo, a experiência consumiu quatro anos de trabalho. E mostra, com câmeras, sensores e bonecos, o que os supostos passageiros sentiriam na ocasião e quais os melhores assentos para viajar.

Boeing 727 - a missão: A aeronave da produção que o Fantástico apresenta domingo foi derrubada no Deserto do México por pilotos da aeronáutica britânica, que saltaram de paraquedas e continuaram a comandá-la por controles remotos. No Brasil, Álvaro Pereira Junior entrevistou sobreviventes de desastres aéreos e visitou o interior de um Boeing 727.

Famosa pelas peças utilitárias de cozinha consumidas por chefs como Helena Rizzo, Erick Jacquin e Adriano Kanashiro, a ceramista Hideko Homma vendeu uma série de criações suas à produção de Amor à Vida, que esteve em seu ateliê, em Moema. O material será usado em um restaurante japonês da nova novela das 9.

Adriane Galisteu não terá seu contrato renovado com a Band. Assim já era esperado. A loira acaba de gravar as "cabeças" do reality show Quem Quer Casar com meu Filho, que estreia em breve, e fica livre para negociar seu destino. O acordo vence na próxima quinta.

A questão é saber quem vai contratar alguém que estará no ar em outro canal. O cronograma da Band acaba por prejudicar Galisteu, que também estará no Investigação Discovery, apresentando a série Paixões Perigosas. A estreia é hoje, às 22 h.

Cinco programas levam pela primeira vez a TV Rá-Tim-Bum à Mipcom, a mais relevante feira de TV mundial, que reúne produtores, distribuidores e canais do planeta todo no Palais des Festivals em Cannes, em outubro. Na Côte D'Azur, o canal pago da Fundação Padre Anchieta oferecerá ao mercado internacional os seguintes títulos: Eu e o Quarteto Apavorante, Traçando Arte, Sidney, T.R.EX.C.I. e Isso Disso, todos criados pela equipe da casa. A TV Rá-Tim-Bum é estreante na feira, mas não no exterior: desde abril, a série Nilba e os Desastronautas, coprodução do canal com a produtora 44 Toons, está no ar pelo canal Starz, nos EUA.