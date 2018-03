R$ 135 MIL PARA OS MELHORES ROTEIROS Em sua segunda edição, o concurso Filma Brasil reconhecerá o trabalho dos roteiristas. O autor do melhor texto de curta-metragem (5 a 10 minutos) vai ganhar R$ 50 mil e o de média (15 a 52 minutos), R$ 85 mil. Os valores devem ser utilizados para a execução das obras. As inscrições vão até 15 de janeiro e podem ser feitas no site www.filmabrasil.com. Além do roteiro, é preciso mandar um vídeo preview de até 90 segundos, que pode ser um depoimento ou montagem que indique como o autor imagina a obra pronta. O projeto é uma iniciativa do Instituto Vencer e os filmes premiados serão exibidos no MIS, no Cinemark e na televisão.