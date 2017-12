Quórum mínimo em protesto de rua, já! No meu governo, vou criar uma espécie de quórum mínimo para protestos de rua! Quando o movimento reunir menos de 100 manifestantes, com todo respeito às minorias, o próprio poder público se encarregará de alugar casa de festas ou quadra de escola de samba pra que façam lá a bagunça que o coletivo bem entender! Se a aglomeração não chegar a 20 indignados, a cerveja no bar da esquina correrá à custa do erário.