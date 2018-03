QUESTÕES SOBRE O BÁRBARO ES

Mãe, Sou um Bárbaro? é o título da 13.ª Bienal de Istambul, marcada para ocorrer na Turquia entre 14 de setembro e 10 de novembro. Com a tradição de explorar temas de arte e política, a mostra convive com as dualidades: está situada em um país entre a Europa e o Oriente Médio, tendo de lidar com questões como liberdade e tradição, e desenvolvimento e subdesenvolvimento

Desta vez, a curadoria da 13.ª edição está a cargo da turca Fulya Erdemci. Escritora também, nascida em 1962, ela já foi diretora da Skor - Fundação para Arte e Domínio Público em Amsterdã (2008-2012) - e da Bienal de Istambul (1994-2000). A provocação sobre os domínios da barbárie - pensada em termos de civilizações hegemônicas - está no nome do evento, tirado da obra homônima da poeta turca Lale Müldür. Sobre a Bienal, Fulya concedeu uma entrevista ao Estado.

"Bárbaro" é uma palavra forte para se usar no título de uma Bienal que ocorre em um território de permanente conflito internacional. Turquia e Israel, por exemplo, estão na iminência de um confronto. Apesar da inspiração poética (o livro de Lale Müdür), a senhora acredita que estamos numa época na qual é necessário dizer e questionar as coisas diretamente?

Na verdade, o título é muito direto, mas com camadas, ao mesmo tempo. Certamente, está intimamente relacionado aos iminentes conflitos políticos e à expressão de descontentamento e frustrações com os regimes existentes, governos e ideologias, algo que chegou às ruas. Esse contexto traduz o desejo de começar algo novo, de ir além das fórmulas existentes, até ao desconhecido. Portanto, reintroduzo a "barbárie" como um conceito positivo, para criar uma nova crítica às atuais civilizações hegemônicas e para abrir a possibilidade de uma imaginação coletiva. Como sabemos, o termo "bárbaro" origina-se do grego e estava destinado a tratar de "estrangeiros/estranhos". Na Idade Média, também se estendeu aos não cristãos, e mais tarde, aos não ocidentais. Certamente, a origem etimológica e seus significados histórico e contemporâneo carregam fortes conotações de exclusão. Mas, ao mesmo tempo, reforça uma aproximação 'progressiva' para criar oposição binária entre culturas e civilizações como Ocidente x Oriente, Sul x Norte, muçulmanos x cristãos, etc. Com uma invenção poética, Müdür muda o significado estabelecido da palavra e a converte para uma questão pessoal. Podemos ler a pergunta como "Tenho uma linguagem? Sou ouvido? Tenho o que dizer?". Com o intuito de abrir um terceiro espaço entre a teoria e a prática nesta Bienal, quis começar a comunicação sobre esta edição com um gesto poético.

No ano passado, a sra.ntegrou a equipe curatorial do Prêmio Internacional de Excelência em Arte Pública, promovido pela Universidade de Xangai. Vemos que seu projeto para a 13ª Bienal de Istambul dá grande importância ao espaço público. Como incluir a arte pública na edição da mostra? Mais ainda, acredita que o conceito de arte pública precisa ser revisto?

Concordo totalmente que o conceito de arte pública necessita de uma forte revisão. Como também o happening no espaço público. Depois de 1989, com a mudança megaglobal e as transformações governamentais e ideológicas relacionadas ao conceito de "público", o papel das instituições culturais e artísticas teve que mudar. Mais ainda, o entendimento sobre "arte pública" mudou, ganhou neologismos como "arte em domínio público", "arte em espaço cívico" ou "arte no espaço público", etc. "Arte pública" é um legado do estado de bem-estar e da convicção de que a arte pode ser usada como uma ferramenta para o bem dos cidadãos. Já a "arte em domínio público" é uma forma autônoma de arte contemporânea que se originou no fim dos anos 1950 como parte da crítica institucional de artistas que deixaram museus e galerias para ir às ruas. Enquanto a arte pública é subsidiada por governos e está relacionada a comissões, a arte em domínio público pode ou não envolver comissões, pode ser uma iniciativa do artista, pode ser patrocinada por recursos privados ou públicos. A arte em domínio público situa-se criticamente, desafia o status quo. É esta noção de arte no domínio público que quero articular na 13.ª Bienal de Istambul.

A edição anterior da Bienal de Istambul teve destacada participação de artistas latino-americanos. A sra. tem interesse pela arte latino-americana?

Tenho um grande interesse por artistas latino-americanos e a exposição vai refletir isso. Certamente, há diferenças locais na prática artística, entretanto, falando de um modo geral, a modernidade na América Latina teve um impacto na sua tradução para a arte contemporânea. Os aspectos espaciais e arquitetônicos das práticas artísticas latino-americanas, especialmente de brasileiros, é um ponto de interesse no conceito da 13.ª Bienal de Istambul. Estou tentando equilibrar a participação de mais artistas do Sul e do Ocidente e, especialmente, do Oriente Médio.

Já estão escolhidos artistas brasileiros para a mostra?

Tenho um grande interesse pela arte brasileira. Entretanto, estamos em processo de decisão e não posso dizer nomes.

Quais temas os espectadores vão ver nesta Bienal?

O domínio público como fórum público político está no cerne do projeto conceitual da mostra. Com a noção de domínio público como matriz, estamos desenvolvendo práticas que questionem as formas contemporâneas de democracia e os recorrentes modelos de espaço-econômico-político e avaliem os conceitos já estabelecidos de civilização e barbárie e suas posições na linguagem. E, acima de tudo, desdobrar o papel da arte contemporânea como agente que faz e não faz o que é considerado público. Além disso, as tensões entre consenso social e conflitos e o desafio político de produzir ações coletivas, serão articulados na mostra e em sua programação. Em resposta ao consenso, a Bienal leva a analisar se a razão de ser de qualquer projeto artístico no domínio público pode tornar os conflitos mais visíveis. Por intermédio das intervenções artísticas, o evento aspira a questionar se a arte pode estimular a construção de novas subjetividades para se repensar a ausência de público hoje.