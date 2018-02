Questão de identidade

Dez anos antes de fincar em Paraty as bases da Flip, a britânica Liz Calder editou A Travessia do Rio (1993), de Caryl Phillips, que ganha agora tradução pela Record. Desde aquela época, lembra o romancista e dramaturgo, Calder já demonstrava entusiasmo sobre o Brasil - ela inclusive o apresentou a Chico Buarque em Londres. A convite da amiga, Phillips quase veio à festa em 2010, mas precisou adiar os planos. Ontem, o ficcionista de 53 anos radicado em Nova York chegou à cidade fluminense, onde fala hoje, às 17h15, na mesa Ficções da Diáspora, com a paquistanesa Kamile Shamsie.

A dispersão de um povo pelo mundo, tema do debate, é central de A Travessia do Rio e está, de várias maneiras, ligada à vida do escritor. Phillips nasceu em St. Kitts, Caribe, mas não teve tempo de se sentir caribenho. Tinha quatro meses de idade quando a família migrou para Leeds, em Yorkshire, norte da Inglaterra. A primeira mudança que repercutiu em sua vida, por assim dizer, consciente, foi a realizada para o sul daquele país, na juventude, quando estudou inglês na Universidade de Oxford.

"Não vim de família privilegiada, mas fui para uma universidade muito privilegiada e pela primeira vez encontrei gente que tinha viajado para o exterior, o que eu nunca havia feito, gente socialmente confiante sobre o que seria no futuro", disse o escritor por telefone ao Estado, de Nova York, dias antes de embarcar para o Brasil. "Embora muita gente pergunte se era estranho para mim estudar em Oxford sendo negro, o mais estranho foi estar lá sendo de classe mais baixa que a média."

É essa relação entre raça e classe social - ou gênero, ou história, ou localidade, ou de preferência tudo isso junto -, mais que a questão da raça em si, o que Phillips procura abordar em obras como A Travessia e duas outras já publicadas pela Record, Uma Margem Distante e Dançando no Escuro. "A questão da raça sozinha não me interessa. A raça é só uma pequena parte da identidade. Ela é importante, mas precisa ser vista em contexto, ou você perde a dimensão."

Curiosamente, foi a dificuldade da sociedade britânica em compreender esse olhar mais geral que estimulou Phillips a empreender sua terceira importante migração, agora para os EUA, em 1999. Já reconhecido como dramaturgo e com romances celebrados como o próprio A Travessia do Rio - eleito pela Universidade de Edimburgo a melhor obra literária em língua inglesa de 1993 e finalista, no ano seguinte, do Man Booker Prize -, Phillips começou a se sentir, no país em que se formou, refém de leitura superficial de suas preocupações. A todo instante, repórteres o procuravam para opinar sobre questões minimamente ligadas à raça negra, como se fosse essa sua única bandeira.

"Não me importo de responder a questões de raça no contexto do livro. O que me incomoda é quando jornalistas ligam para perguntar sobre assuntos que não têm a ver com literatura", esclarece.

A Travessia do Rio abrange 250 anos da diáspora africana, a partir da venda, em 1753, de três irmãos para um comerciante de escravos com destino à América. Dividida em quatro novelas interligadas, a elaborada estrutura coloca cada irmão num diferente período histórico, como se examinasse o legado de cada um. Nash, o primeiro, reaparece na Libéria dos anos 1830, educado e enviado por seu ex-senhor norte-americano para evangelizar o continente de seus antepassados - mas não se reconhece no local, assolado por doenças, pobreza e pela distância daquele homem branco a quem chamada de pai. A segunda filha, Martha, ressurge no final do século 19, separada da filha e do marido durante uma das ocasiões em que foi vendida por um de seus senhores, e, ao fim da vida, empreende uma arriscada travessia para o Oeste americano, em busca de dignidade. Travis, o terceiro, vira soldado americano numa aldeia britânica durante a Segunda Guerra e se casa com uma branca.A linha narrativa que une as histórias, admite ele, foi a última coisa que lhe surgiu num processo criativo "meio caótico". "Os três personagens se construíram para mim e tinha certeza de que eram relacionados, embora suas histórias se passassem em períodos distintos. Difícil foi encontrar uma maneira de convencer o leitor de que eles faziam parte do mesmo mundo, e isso me surgiu quando 90% da história já estava escrita, na figura do pai."

FLIPADAS

Maré

O caminho entre a tenda dos autores e a do telão (que agora estão mais próximas) pode fi-car intransponível, dependendo da situação da maré: no fim da tarde, por exemplo, as águas do mar avançam e invadem o trajeto, o que pode impossibilitar a passagem.

Merchandising

Esse caminho, aliás, forma o chamado Corredor Institucional, sequência de estandes ocupados por empresas dispostas a agregar sua marca à Flip. Entre elas, o BNDES e a CPFL.

Primeiros

O angolano valter hugo mãe e o brasileiro José Miguel Wisnik foram os primeiros a chegar a Paraty, na tarde de terça-feira.

Ausência

A Nova Fronteira lança amanhã dois inéditos de Rubem Fonseca: José e Axilas e Outras Histórias Indecorosas. O autor, aparentemente, não vem.

PROGRAMAÇÃO

Hoje

10 h - A Escrita e o Território Com Michèle Petit, Dominique Gauzin-Müller e Marie Ange Bordas.

Mediação de Alberto Martins

12 h - Lírica Crítica

Com Carol Ann Duffy e Paulo Henriques Britto.

Mediação de Liz Calder

15 h - Marco Zero Modernista.

Com Gonzalo Aguilar e Marcia Camargos.

Mediação de Marcos Augusto Gonçalves

17h15 - Ficções da Diáspora. Com Caryl Phillips e Kamila Shamsie.

Mediação de Angel Gurría-Quintana

19h30 - O Humano Além do Humano. Com Miguel Nicolelis e Luiz Felipe Pondé.

Mediação de Laura Greenhalgh