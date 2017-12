Querô vence Festival de Cinema de Cuiabá

Querô, de Carlos Cortez, foi o grande vencedor do 14.º Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá, que foi encerrado na quinta-feira, 31. Querô, estrelado pelo ator mirim Maxwell Nascimento, levou os prêmios de melhor longa, direção, roteiro, ator (Nascimento), direção de arte e produção. A lista completa dos ganhadores está no site oficial do evento, que homenageou o cineasta de origem italiana Andréa Tonacci, diretor de Serras da Desordem.