De um lado, a garota de voz rouca, desbocada, que quase não mede as palavras; do outro, a bonequinha de luxo, aspecto frágil, discurso otimista - Jennifer Lawrence e Anne Hathaway representaram os dois lados de uma moeda no Oscar feminino. Jennifer ganhou a estatueta de melhor atriz por O Lado Bom da Vida e, por pouco, não soltou um palavrão logo que se recuperou do tombo que levou ao subir as escadas para receber seu prêmio. Já Anne Hathaway, 30 anos, melhor coadjuvante por Os Miseráveis, não segurou as lágrimas ao revelar que seu sonho de ganhar a estatueta se tornara realidade.