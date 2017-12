Quer perder os quilos da gravidez? Então durma mais Um grupo de pesquisadores apresentou na segunda-feira uma encruzilhada às novas mamães: se elas quiserem perder os quilos ganhos com a gravidez, devem dormir um pouco mais. Os cientistas descobriram que as mães que dormiam cinco horas ou menos por dia quando seus bebês tinham seis meses eram três vezes mais propensas a manter o excesso de peso após um ano do parto, ao contrário das mães que descansavam mais. A equipe reconheceu que isso implicaria em um dilema para as novas mães, já que os bebês dormem de forma muito irregular. "Desde há muito tempo sabemos que a falta de sono está relacionada com o aumento de peso e a obesidade na população em geral", disse Erica Gunderson, da empresa Kaiser Permanente. "Mas este estudo mostra que dormir bem -- apenas duas horas a mais -- seria tão importante como uma dieta saudável e exercício para que as mães voltem ao peso que tinham antes de ficar grávidas." A equipe estudou 940 mulheres que participaram de um estudo de saúde pré e pós-natal da Escola de Medicina de Harvard, em Boston. As mulheres que dormiam cinco horas ou menos por noite quando seus bebês tinham seis meses de vida eram mais propensas a manter 5 quilos de sobrepeso um ano depois de dar à luz, revelou o estudo. As mães que dormiam sete horas por noite ou mais perderam mais peso, segundo indicaram os pesquisadores. (Por Maggie Fox)