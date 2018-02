'Quer Casar com Meu Filho' não exclui gays

Camisa nova

Marcello Novaes trocou o modelito Max por uma camisa levinha para conversar com Dani Monteiro sobre os seus 30 anos de carreira. Aos 49 de vida, ele fala sobre os muitos papéis que viveu desde a estreia, em Vale Tudo. No Vídeo Show, semana que vem.

"Indo trabalhar. Paciência e temperança com os ignorantes" Tweet de Guta Stresser, a Bebel de A Grande Família, alvo de queixas de Pedro Cardoso nos bastidores.

Duelo olímpico. A Globo alega que vinha procurando a Record desde março para definir os trâmites sobre a cessão de imagens da Olimpíada destinadas à cobertura de Londres em seus telejornais.

Duelo 2. Sem resposta até a véspera do evento, a Globo informa que comprou da Olympic Broadcast Services (OBS) o acesso às imagens para não detentores do evento. Poderá usar seis minutos diários de imagens, mas sempre creditando as cenas à Record.

Duelo 3. A Record informa que a Globo sempre soube que teria as imagens cedidas por ela, mas o acordo com o Comitê Olímpico Internacional (COI), em que a Record conseguiu maior flexibilidade para a cessão de imagens, só foi fechado nos últimos dias e logo foi, segundo a Record, comunicado à Globo.

Juntar as panelas de Jamie Oliver, Olivier Anquier, Rita Lobo e Claude Troigros é a ideia do Receita GNT, canal que concentrará receitas de variados programas de culinária do canal no Muu, serviço de Video On Demand da Globo Sat via web. A partir de setembro.

A entrevista de Astrid a Marília Gabriela, em que ela fala sobre a doença autoimune, vai ao ar pela Globo Internacional. Feita para o GNT, será exibida neste domingo nas Américas, chegando à Europa e à África na terça-feira.

O Ultraje a Rigor dá um tempo à troca de gentilezas com Bruno Mazzeo no Facebook - o vocalista, Roger, ganhou adeptos ao reagir a provocações do humorista. Na próxima quinta, a banda refaz a trajetória do clássico disco Nós Vamos Invadir Sua Praia em show promovido pela Mix TV, no Teatro da Mix.

Mazzeo e Roger se estranharam porque o humorista e Danilo Gentili, apresentador do talk show que tem Roger no elenco, na Band, vêm trocando acusações sobre plágio.