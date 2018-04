Quentin Tarantino cancela vinda ao Festival do Rio Quentin Tarantino não virá mais ao Brasil para a cerimônia de encerramento do Festival do Rio, com "Bastardos Inglórios". Uma nota da distribuidora do filme no País, divulgada ontem, anuncia que Tarantino está estressado, por conta das múltiplas viagens que tem feito em função do filme. Ele se desculpa, mas riscou o Brasil de sua agenda. O festival perde um de seus principais atrativos, mas segue adiante com o que ainda tem a oferecer.