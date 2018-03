Quem usa kindle, no fim das contas?

A sensação de quem lê livros no Kindle em ambientes públicos hoje em dia é mais ou menos como a de um pai ou uma mãe que sai para passear com o bebê. Todo mundo que esbarra no dono de um e-reader para, faz festa, quer pegar e saber detalhes.

O leitor de títulos eletrônicos foi assunto abordado à exaustão pela imprensa cultural e de tecnologia no ano que passou, mas a verdade é que parcela ínfima da população brasileira chegou sequer a ver um de perto. Tanto é um artefato beirando o exótico que, em geral, a primeira descoberta de quem coloca as mãos num deles é a de que meter o dedo sobre o espaço do texto suja a tela. À primeira vista, ele dá a impressão de ser touchscreen, como o iPhone, mas não é.

Para os detentores de e-readers, porém, esses aparelhos já ocupam um patamar que os celulares alcançaram por aqui nos anos 90: foi possível viver sem eles por décadas, mas deixar de usá-los agora seria um problemão. Ao menos é essa a opinião de quem lê neles com frequência. Em geral, gente que tem interesse bem acima da média nacional pela leitura e que comprou a ferramenta só para uso profissional antes de se render a ela.

Assim como os celulares não aboliram o telefone fixo, o Kindle também não elimina o livro impresso para essa primeira geração de usuários. Os critérios de compra são diferentes, avalia o escritor e editor Paulo Roberto Pires. Com 1.500 títulos em papel em casa, sendo que na última limpa conseguiu desapegar de 600, carrega o Kindle que usa há nove meses com o que chama de volumes "meio descartáveis", que ele não pode mais se dar ao luxo de tentar enfiar nas estantes. Integram essa lista, hoje com 50 títulos, romances policiais, por exemplo.

Por estes, Pires até abre mão da "coreografia do livro" da qual todo leitor compulsivo conhece variações - e que quase sempre inclui a checada básica por cima para ter noção do quanto falta ler. Os e-readers, que não numeram as páginas, até tentam facilitar a coisa: indicam a porcentagem de texto já superada. "Não é a mesma coisa. Perde-se a noção de progressão", avalia.

São os pequenos detalhes que incomodam, na opinião do escritor Sérgio Rodrigues, paladino do Kindle desde que ganhou um da namorada, no fim do ano passado. Ele defende que a tela lembra tanto a de papel que "o aparelho fica invisível", mas, como bom representante de uma geração que não nasceu na frente da tela de um computador, ainda encontra dificuldades. "Quando você está na página 80 e quer conferir o nome de um personagem na 20 é um saco. Tem de voltar uma por uma." O mecanismo de busca deveria facilitar a tarefa, mas como fazer a busca por um personagem cujo nome não se lembra?

Folhear faz falta, assim como ver a estante cheia. A editora Mariana Zahar tem quase uma coleção de e-readers - um Sony Reader, um Cooler, um Kindle e um aplicativo de Kindle para iPhone -, mas não raro eles servem de aperitivo para a compra do título impresso. Já aconteceu algumas vezes, quando começou a ler um livro num e-reader e foi para a praia - onde prefere ler em papel para não estragar o aparelho - ou quando achou o livro tão bom que "precisava ter em casa".

É curioso que a maior desvantagem do Kindle em relação a plataformas como o Nook (e-reader da Barnes&Noble) e o iPad (dispositivo eletrônico da Apple) seja, na avaliação de Sérgio Rodrigues, sua maior vantagem: o fato de não ter acesso à internet. Há algumas semanas, o escritor fez uma veemente defesa do Kindle em seu blog, o Todoprosa. "É um aparelho bisonho, quase jurássico, feito exclusivamente para ler", escreveu. "Se você está lendo um romance, a última coisa que quer é um e-mail bipando. As distrações on-line ficam de fora, é para ler livros e pronto, não serve para mais nada", diz.

É possível que em algumas décadas não seja fácil encontrar quem entenda a opinião de que o "livro em papel é um objeto tecnologicamente perfeito", como diz Paulo Pires. Mas, por enquanto, difícil é não se identificar com uma charge publicada no último dia 10 no USA Today. Nela, um homem observa a vitrine de uma livraria, onde lê-se o aviso: "Livros sem baterias".