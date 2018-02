'Quem Sabe, Sabe!' volta ao ar mais moderno

Passar tardes trancados em uma sala brincando de jogo de tabuleiros e afirmar para todo mundo que estavam realmente trabalhando foi a rotina dos integrantes da equipe da TV Cultura responsável por desenvolver a nova versão do Quem Sabe, Sabe!, game show apresentado originalmente por Walmor Chagas (1930-2013) nos anos 1980 e que retorna hoje, às 19h20, à grade da emissora.

Na atração, agora comandada por João Victor D'Alves e Gabriela França, quatro pessoas participam de uma competição de perguntas e respostas em que o vencedor levará um tablet para casa. O aparelho, aliás, é o objeto central da brincadeira. É por meio dele que os jogadores escolhem a alternativa correta do que é questionado pelos apresentadores, que também monitoram o placar do jogo pela tela de um dispositivo.

Assim que o programa entrar no ar, telespectadores com um iPad poderão participar do jogo em casa e responder às mesmas questões do programa em tempo real, por meio da tecnologia de segunda tela, em que as informações mostradas na TV são imediatamente repassadas via internet. "A gente quer modificar a forma com que o espectador fica diante do programa", explica Eduardo Brandini, vice-presidente de conteúdo da emissora. O público, porém, não disputará o prêmio com quem estiver no estúdio.

O lado tecnológico do Quem Sabe, Sabe!, entretanto, não se restringe ao jogo do tablet. No estúdio, o jogadores ficam diante de um tabuleiro virtual, em que as imagens aparecem na mesa através de um aparelho que faz a projeção mapeada da superfície do móvel. Desenvolvida por uma empresa brasileira, a parte visual da competição é controlada por computador, que cria reações dos avatares escolhidos pelos participantes e movimenta os peões.

Para o Quem Sabe, Sabe! foi criado um banco de dados com 2 mil perguntas, cada uma com quatro alternativas, uma delas correta. Depois de entrarem no roteiro, uma equipe do departamento de educação da emissora checa para ver se não há erro. "A principal função é ser educativo", reforça Brandini.

Mesmo quando vê que o participante está em apuros, João Victor jura que não segura para ajudar. "Só quando a menina é bonita", brinca. "Na hora, não entendo a pergunta de tão nervosa que fico", confessa Gabriela.

A chegada do game show marca uma mudança da programação da TV Cultura, que inseriu a atração voltada para os jovens com o objetivo de reunir a família diante da tela no horário da transição das produções infantis para as adultas, à noite.