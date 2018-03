'Quem Sabe Sabe' fechará para reformas

diretores de programação da MTV Brasil que fica no ar até setembro e da MTV a ser relançada no Brasil pela Viacom, respectivamente, dividiam ontem uma mesa no Almanara do Shopping Bourbon Pompeia, um quase meio do caminho para ambos.

Em tempo: Zico Goes e Tiago Worcman, convém lembrar, já trabalharam juntos no canal GNT, onde o primeiro ocupou o cargo herdado depois pelo segundo.

Rafinha Bastos e Band se reconciliam em clima de antigos namorados, em uma mesa de restaurante onde ele aparece conversando com um monitor de TV que estampa o logotipo da Band: assim é a cena postada pelo humorista no Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=nAGHKZMDh7E), anunciando que voltará em breve à tela da emissora - mas não para o CQC. "Eu sempre gostei de você" é frase trocada entre ambos no fictício diálogo.

E a Fox também vive dias felizes com o mesmo Rafinha Bastos. Exibido nos canais Fox e FX simultaneamente, a estreia da série A Vida de Rafinha Bastos, dia 20 passado, foi o programa mais assistido no horário entre os canais de TV por assinatura - superou até SBT e RedeTV!, no universo pago.

Parceiro de Paulo Gustavo em diversas produções, como Minha Mãe É Uma Peça e 220 Volts, Fil Braz será o roteirista do Prêmio Multishow 2013. O evento será em 3 de setembro, na Arena da Barra, no Rio, a partir das 22h.

É Investigação Discovery, que fique claro, e não Discovery, o canal matriz do grupo, o destino de DH - Divisão de Homicídios, série nacional que estreia dia 2.

Pela primeira vez, YouTube e Endemol vão se envolver juntos num projeto de TV em um quadro do Programa Eliana, no SBT.

Prestes a explodir