Quem quer casar com ele

Dvortsevoy direcionou-se para o cinema. Fez um documentário sobre os pastores do Casaquistão. Foi a base de Tulpan, mas ao elaborar sua ficção, ele se lembrou de um amigo que tinha orelhas muito grandes e por isso foi rejeitado pela namorada. Surgiu assim Asa, interpretado por Askhat Kuchencherekov, que volta às estepes, sonha se casar e ter o próprio rebanho. Asa possui muitas qualidades pessoais e entusiasmo pela vida, mas tem essas orelhas enormes. Conseguir a noiva revela-se muito mais difícil do que pensava, e ainda existe a pressão do amigo, que quer partir (e que Asa vá com ele).

Conhecida a origem do diretor, não surpreende que a ficção de Tulpan se construa nos limites do documentário. A paisagem é uma personagem decisiva. "Filmei no sul do Casaquistão. A cidade mais próxima ficava a 500 quilômetros. Podia mover a câmera 180 graus e só via estepe." Num cenário desses, não é difícil escolher onde colocar a câmera? "No início, sim, tudo tudo parecia a mesma coisa. Mas eu contava com uma grande diretora de fotografia e, aos poucos, fomos nos deixando envolver e até possuir pelo cenário. É um pouco o tema de Tulpan. Os casaqs são nômades, mas têm uma ligação muito profunda com a terra."

O filme levou cerca de quatro anos para ser feito. Foram muitos problemas. "Dificuldade de acesso, falta de dinheiro, mas também a própria história. Filmar com animais é complicado. Precisava do ciclo da vida, ovelhas prenhes, o tempo que passa." Dvortsevoy conta que havia esc rito um roteiro detalhado. "Uma das primeiras cenas que filmamos é a mais longa, o parto da ovelha. A cena não muda só a vida de Asa. Mudou o filme todo. Percebi que não conseguiria seguir o roteiro. Gosto de improvisar, de me surpreender. Só assim, acho que vou surpreender o público."

Tradições. O embate entre a tradição e a modernidade é essencial no Casaquistão. As comunidades de nômades vivem segundo tradições antigas e os jovens querem ir para as cidades, mas não se adaptam. O elenco mistura atores e não profissionais. Antes de começar a filmagem, Dvortsevoy fez com que todos habitassem juntos, para se acostumar. O diretor tem ideias bem precisas sobre documentário e ficção. "No documentário, você invade a privacidade de uma pessoa. Dez documentaristas farão dez filmes diferentes sobre a mesma pessoa. Qual será o retrato real? É uma responsabilidade muito grande. A ficção permite ir diretamente ao ponto e até ser mais profundo em questões íntimas." Qual é o tema de Tulpan? "Para mim, é o sonho de Asa e a paisagem." Um produtor independente norte-americano persegue o diretor para fazer um filme nos EUA. "Não creio que seja interessante para mim. Quero fazer filmes onde a vida me levar. Os roteiros prontos me desconcertam. O cinema não é uma fábrica de imagens e sons. Quero descobrir meus filmes ao fazê-los. Quero me descobrir no processo."

