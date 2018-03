'Quem matou?' deve agitar a novela 'A Favorita' Um mistério intriga o telespectador da novela A Favorita, da Globo. Quem matou o personagem Marcelo (Deco Mansilha)? As principais suspeitas são Donatela (Claudia Raia), ex-mulher do herdeiro de um império de papel e celulose, e Flora (Patrícia Pillar), ex-amante do milionário. O ?quem matou?? é um recurso de sucesso na teledramaturgia. A história dos folhetins é pontuada por crimes que mobilizaram o público, como a morte de Odete Roitman em Vale Tudo (1988), de Lineu em Celebridade (2003) ou ainda de Taís (Alessandra Negrini) em Paraíso Tropical (2007). O autor João Emanuel Carneiro promete revelar a identidade do assassino da vez em agosto, mas não sem antes ?bombar? ainda mais o enredo. Nos próximos capítulos da trama das nove, outros assassinatos vão acontecer. E diretamente ligados ao crime principal. O médico Salvatore (Walmor Chagas) vai descobrir o nome do verdadeiro assassino de Marcelo e vai ser morto por ele. Na seqüência, a repórter Maíra (Juliana Paes) chega perto de desmascarar o bandido e é eliminada. Mas como um bom suspense policial, o folhetim ainda aponta outras figuras como possíveis culpados. Silveirinha (Ary Fontoura), Gonçalo (Mauro Mendonça) e Dodi (Murilo Benício) estão na lista dos telespectadores consultados pelo Jornal da Tarde para decifrar o autor do crime. A podóloga Maria Cristiane Pereira de Souza condena Donatela, que teria matado para ficar com o dinheiro da vítima. Já a aposentada Sania Cristina Reis aponta para Flora, que teria surtado diante da possibilidade de ser abandonada pelo rapaz. E a dona de casa Tania Bianchi acha que o ricaço foi traído por Dodi, um amigo da onça. As informações são do Jornal da Tarde.