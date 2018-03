Quem inventou o amor?

Se a literatura é, por excelência, o lugar da solidão. O teatro talvez possa ser o espaço do encontro. Ou, ao menos, de solidões compartilhadas. Movido por essa crença o escritor João Paulo Cuenca faz sua estreia como diretor teatral.

"O trabalho do romancista é muito solitário, é desgraçado. Um inferno. Vou continuar escrevendo meus livros, mas tenho necessidade de alguma interlocução mais presente, mais humana", diz Cuenca, que assina, em parceria com Fernanda Félix, a dramaturgia e a encenação de Fragmentos.

O espetáculo, que entrou em cartaz este fim de semana no Espaço Oi Futuro, do Rio, é declaradamente inspirado em Fragmentos de um Discurso Amoroso, o celebrado livro de Roland Barthes.

Toma emprestado do autor francês a imagem desse ser enamorado que fala constantemente de si diante do outro. Alguém que cria, no próprio discurso, uma história de amor. História essa que a linguagem não cessa de reinventar e ressignificar. "O amor é uma grande narrativa, é uma ficção irresistível, que a gente não consegue deixar de construir", aponta Cuenca.

O mote da peça pode ser o mesmo do livro. Mas a forma de engendrá-lo é diversa. O formato palimpséstico utilizado por Barthes, que movimenta recortes do tecido amoroso, não vai à cena. Na contramão, Fragmentos tenta erigir uma narrativa. Repousa sobre o percurso de um casal. Ainda que isso não signifique uma fábula coesa, com princípio, meio e fim. "A estrutura da narrativa amorosa é assim. Assume-se o lugar de um personagem. E, às vezes, nada é o que parece. É um terreno movediço, fugidio", diz Cuenca.

Coletivo. Para conceber o espetáculo foram convidados nove autores contemporâneos, entre eles Alessandra Colassanti, Felipe Bragança e Vitor Paiva. Cada um deles escolheu livremente um dos verbetes do livro e criou, a partir daí, uma breve ficção. Reunidas, essas histórias não foram levadas ao palco tal e qual foram escritas. Mas motivaram uma segunda etapa de criação. Pautada pelos improvisos na sala de ensaio.

"Não queríamos que fossem esquetes, mas uma única história em que aparecessem essas micro narrativas", comenta Bianca Joy Porte, atriz da montagem e idealizadora do projeto.

Fragmentos está sedimentado sobre a trajetória de dois personagens: Bianca e Fabrício. Sabemos que são um casal. Ou que o foram em algum momento. Mas não é possível assegurar-se de muito mais que isso. Eles viveram de fato as histórias que contam? E qual das versões é a verdadeira? "A peça sugere muito mais do que conta", observa o autor.

O que se vê é um rendilhado de encontros e desencontros. Um relacionamento que se faz não só de grandes acontecimentos, mas de pequenos fatos. Insignificâncias cotidianas: um jantar, o filme que um viu e o outro não, um telefonema interrompido ao meio.

Em algumas passagens é fácil identificar os vínculos com a obra original. A maneira como o enamorado vivencia a espera pelo outro. Sempre com um sofrimento desmesurado. A forma como gasta tempo deliberando inutilmente sobre como proceder.

Há outros trechos em que a procedência não surge tão evidente. Mas ainda será possível entrever o esteio oferecido pelo pensamento de Barthes. "Costumo pensar que qualquer história de amor é metalinguagem. É a história de uma história, a ficção sobre uma ficção. Amor é metaficção", acredita o romancista.

Do outro lado. Não é a primeira vez que João Paulo Cuenca envereda pela dramaturgia. E, ao que parece, não será a última. Antes de Fragmentos, ele escreveu Terror, texto que mereceu encenação de Pedro Brício. Em 2010, também ensaiou os passos como roteirista de televisão: foi um dos autores da série Afinal, O que Querem as Mulheres?. Agora, o próximo plano é lançar-se como cineasta. "Na dramaturgia você tem que ser generoso. O romancista é um ser mesquinho. É uma megalomania que não compete a um diretor ou a um dramaturgo. Ali, você tem que ceder. E eu fui muito feliz cedendo."