Quem? Quem não entendeu nada? Quem pulou o muro? Quem fez a prova? Quem ouviu estrelas? Quem chorou quando o sol nasceu? Quem não morreu? Quem ficou mais velho? Quem é mais sábio? Quem se f...? Quem ficou rico? Quem queimou o filme? Quem mentiu? Quem tomou todas? Quem disse o último adeus? Quem abriu a porta? Quem deu a última punhalada? Quem acendeu o fogo? Quem ficou em silêncio? Quem acreditou? Quem disse a última palavra? Quem fechou o caixão? Quem recusou a comida? Quem viu o fantasma? Quem fez o café? Quem não fez o favor? Quem aumentou o volume? Quem perdeu a chave? Quem cantou? Quem passou a mão? Quem bateu a carteira? Quem foi de gravata? Quem não leu? Quem usou a fantasia? Quem soltou os cachorros? Quem pagou a propina? Quem tocou o sino? Quem comeu a mulher do amigo? Quem assinou o cheque? Quem não tomou o remédio? Quem pintou os canecos? Quem conhece a regra? Quem assinou o contrato? Quem soltou a bomba? Quem soprou a vela? Quem deu o tiro? Quem pregou a violência? Quem pegou o ladrão? Quem não deu o presente? Quem colocou o boné longe demais? Quem peidou? Quem não penteou o cabelo? Quem contou o conto? Quem entrou na contramão? Quem perdeu o navio? Quem virou a canoa? Quem está em toda a parte? Quem nem olhou? Quem fez o discurso? Quem não foi ao médico? Quem perdeu o pênalti? Quem vomitou no povo? Quem sentiu frio? Quem contou a piada? Quem não foi convidado? Quem recomendou o malandro? Quem perdeu a eleição? Quem tem preconceito? Quem não reencarnou? Quem prendeu o elevador? Quem enfartou? Quem vai apagar a luz? Quem pagou a conta? Quem foi mais ingrato? Quem deu o soco mais forte? Quem gritou mais? Quem esqueceu o aniversário? Quem teve malária? Quem levou a culpa? Quem faltou à reunião? Quem não cumpriu o prazo? Quem perdeu a hora? Quem falsificou os números? Quem não sabe escrever? Quem não teve dor de cabeça? Quem não deu a descarga? Quem fez a casa? Quem jamais duvidou? Quem não acredita em outro mundo? Quem não levou um tombo? Quem não fez uma festa? Quem não amou? Quem não buscou a paz? Quem está certo? Quem apagou a fita? Quem é canhoto? Quem deu o tiro? Quem fez a cama? Quem leu tudo? Quem é o mais burro? Quem fala melhor? Quem tem medo do escuro? Quem dormiu na rede? Quem não é doente? Quem não gosta de futebol? Quem chegou primeiro? Quem não foi a Paris? Quem não gosta do Brasil? Quem não queria ter nascido? Quem passou a roupa? Quem fritou o ovo? Quem não viu o filme? Quem não pediu perdão? Quem teve bicho de pé? Quem comeu o doce de leite? Quem não levou um fora? Quem não tem sombra? Quem jamais soltou um palavrão? Quem não deixa rastro? Quem é mais desonesto? Quem é mais pobre? Quem não falou mal dos outros? Quem não deu uma esmola? Quem recusou a compaixão? Quem perdeu a esperança? Quem não colheu uma rosa? Quem não descobriu que inteligência pode ser burrice? Quem não teve inveja? Quem não ouviu o uivo do lobo? Quem não viu um céu estrelado?