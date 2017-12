Queens of the Stone Age faz dois shows no Brasil em 2014

Menos de dois anos depois, o Queens of the Stone Age volta ao Brasil para a turnê de divulgação do álbum ...Like Clockwork, de 2013. A última passagem da banda pelo Brasil foi em março de 2013, no festival Lollapalooza. Os shows vão acontecer nos dias 25 de setembro, no Espaço das Américas, em São Paulo, e 27 de setembro, no Pepsi On Stage, em Porto Alegre.

Ainda não há informações sobre a venda e o preço dos ingressos.

O Queens of the Stone Age já esteve no Brasil em outras três oportunidades, mas sempre em grandes festivais: Rock in Rio (2001), SWU (2010) e Lollapalooza (2013). No show por aqui em 2013, a banda tocou pela primeira vez uma música do álbum mais recente, My God Is The Sun.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos últimos dias, ainda, o grupo lançou seu novo clipe, de Smooth Sailing.

Além do Brasil, na América Latina a banda vai fazer shows também na Colômbia, Uruguai, Argentina e Chile. Liderado por Josh Homme (vocal e guitarra, que começou sua carreira no Kyuss, grupo ícone do stoner rock americano da década de 1990), o grupo é formado por Troy Van Leeuwen (guitarra, backing vocal, teclado), Dean Fertita (teclado, guitarra, backing vocal), Michael Shuman (baixo, percussão) e Jon Theodore (bateria), membro mais novo da banda e ex-integrante do The Mars Volta (Theodore assumiu as baquetas do “Qotsa” em 2013, substituindo Joey Castillo).

...Like Clockwork é o primeiro álbum do grupo desde 2007, quando da divulgação de Era Vulgaris, e criou grande expectativa antes de ser lançado, em junho de 2013. Contando com participações de Dave Grohl (líder do Foo Fighters e ex-Nirvana, que já havia participado de gravações e turnês do Queens no início da década de 2000), Nick Oliveri e Alain Johannes (ex-membros do Queens), o álbum foi sucesso de crítica e público ao redor do mundo, garantindo o lugar do grupo como uma das maiores bandas de rock da atualidade.