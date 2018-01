Queen lidera no Multishow, que lidera TV paga O Queen, com o tão comentado Adam Lambert, foi a atração mais vista do canal pago mais visto durante os três primeiros dias de Rock in Rio: o Multishow impactou 10 milhões de pessoas, segundo dados obtidos do Ibope e das redes sociais. De todos os televisores ligados na TV paga durante o show do Queen, 18% estavam sintonizados no Multishow. No saldo dos três dias, a transmissão ao vivo via web elevou em 99% os videoviews da emissora. O tráfego mobile na página do evento no site cresceu 200% em relação ao Rock in Rio de 2013. O Multishow foi à Cidade do Rock com 49 câmeras, incluindo a captação do Palco Mundo em 4K, três unidades móveis de vídeo em HD e 18 apresentadores.