Queda do Muro de Berlim é tema de mostra em SP

"Não temos um espaço expositivo e, por isso, quando convidamos os artistas, pedimos que eles escolhessem o que fazer, tendo como suporte a própria arquitetura do edifício", diz Simone Molitor, da equipe de programação cultural do Goethe e curadora de "Destelado".

Da entrada do instituto é possível ver a obra de Pedro Palhares Fernandes: ele obstruiu um dos marcos do pátio interno do prédio com cerca de 300 tubos de PVC cinza. "Na pesquisa de imagens do Muro, percebi que havia nele muitos furos, buracos e frestas", diz o artista, que realizou esse trabalho como continuidade de sua série Paisagem Sonora. O visitante é convidado a ouvir "os sons do espaço", mas a obra também ganha um caráter bélico, remetendo, na visada do interior do jardim, a canhões. Ainda no mesmo andar, no outro corredor do pátio, Alexandre Furtado exibe a instalação Exil.

Já no segundo andar, Komatsu criou numa das salas do instituto a obra Como se Comporta o Que se Consome, Como se Consome o Que se Comporta, um "objeto/instalação" feito com "pequenos códigos" - bicicleta, copo d?água, Giroflex, um televisor, caixas de arquivo, etc. - que, solidificado, toma quase todo o espaço. É um trabalho político - são exibidos no vídeo gravações que o artista realizou performances sobre as limitações das barreiras. "A obra fala de falências de bases", diz Komatsu. Ao lado de sua sala, Laerte Ramos exibe uma edição de seu Almanaque, desta vez, sobre o muro de Berlim. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Destelado. Instituto Goethe. Rua Lisboa, 974, Pinheiros. Telefone (011) 3296-7000. 9h/20h (sáb., 9h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 15/12.