Queda da Globo beneficia SBT em 45% à noite

Em campo. O Megapix escalou a própria seleção para a Copa, com ajuda de seguidores no Facebook: Capitão Nascimento foi eleito treinador de um time que inclui Jack Sparrow e Chuck Norris, atacante "matador". O canal veste seu logotipo de verde e amarelo e, a partir de hoje, exibe uma lista de filmes nacionais, como Tropa de Elite e Cidade de Deus.

A HBO finalmente fechou com mais uma operadora - Claro - o funcionamento do HBO GO, plataforma de vídeo sob demanda para assinantes, via web, que até então só funcionava na Sky. O serviço vale a partir de hoje, para assinantes do pacote de HDTV com HBO/MAX Digital.

Enquanto isso, o HBO GO continua em negociação com a NET, sem previsão de vingar. As duas partes alegam dificuldades técnicas para fazer o serviço funcionar aos assinantes dos canais do grupo na maior operadora do País.

O Cartoon montou um mosaico de 1.800 bolas de futebol que formaram seu logotipo no gramado do Estádio do Morumbi, sábado, durante a Copa Toon. O trabalho será levado à equipe do Guiness Book para receber o título de maior logotipo do mundo feito com bolas de futebol.

A partida final da Copa do Mundo, dia 13 de julho, no Maracanã, será transmitida pela Globo em 4K, sigla da vez no contexto de TV de ultra alta-definição, em parceria com a Sony. Isso só será percebido por quem já possui um televisor capaz de receber imagens em 4K.

A parceria da Globo com a Sony nas demonstrações de transmissões em 4K inclui ainda mais dois jogos da Copa do Mundo, a saber, um das oitavas de final, em 28 de junho, e outro das quartas de final, em 4 de julho, todos no Rio de Janeiro.

Demanda. Globosat, Turner, Discovery, Viacom, Fox, Box Brazil, A&E/History, Band, CinebrasilTV, Curta!, TV Escola e ESPN terão representantes presentes no 15º Fórum Brasil de Televisão.

Demanda 2. Canais pagos e abertos apresentarão, na ocasião, suas demandas de programação para os anos a seguir, a produtoras independentes e criadores. O Fórum será nos dias 4 e 5, em São Paulo.