Que tal adotar um bicho de estimação?

Quer um animal de estimação para chamar de seu? Esqueça certificados de pedigree ou o comércio de criadores. Há milhares de cachorros e gatos abandonados em São Paulo, esperando um lar. Somente no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da capital, são cerca de 500 à procura de um dono. ONGs do gênero também fazem feiras de adoção por toda a cidade. Confira onde e como conseguir o seu próximo companheiro.

Pelo menos três vezes ao ano, o CCZ promove "festas de adoção" em sua sede, em Santana (Rua Santa Eulália, 86). Para adotar, o interessado precisa ter mais de 18 anos e pagar uma taxa de R$ 16,20 para o registro do animal. Também é necessário levar documentos pessoais, como RG e CPF, comprovante de residência, coleira e guia para os cães e caixa de transporte para gatos. Agora, se você perder a chance de ir em um desses eventos, não tem problema. O CCZ também recebe de segunda a sábado visitantes interessado em adotar os animais. O procedimento é o mesmo.

Sem um calendário fixo, diversas ONGs de proteção aos animais também realizam feiras em parques, shoppings e pet shops. Mas, se preferir, você nem precisa sair de casa para escolher seu próximo amigo. O Clube dos Vira-Latas possui um cadastro online com cachorros disponíveis para adoção. No site, é possível ver fotos e descrição de porte e comportamento. Após decidir por qual você ficou mais apaixonado, é só entrar em contato por e-mail com a organização. Outro site com o mesmo perfil de adoção pela internet é o www.procure1amigo.com.br.

Quinzenalmente, o Clube dos Vira-Latas promove feiras para dar um lar ao cães da ONG. Basta ficar de olho no Facebook e no site deles. No dia 1º de junho, eles estarão durante todo o dia no Litoral Praça Shopping de Praia Grande, junto com o CCZ da cidade. Para adotar, basta ser maior de 21 anos e ir com documentos pessoais e comprovante de residência. O interessado também passa por uma pequena entrevista para descobrir qual animal combina mais com o estilo de vida da pessoa.

Na capital, outra opção é visitar uma das lojas da Pet Center Marginal, que sempre promove feiras com ONGs da capital. De quebra, você ainda pode doar para as organizações que cuidam de animais de rua. Na matriz da rede, que fica no bairro do Pari (Avenida Presidente Castelo Branco, 1.795), os eventos acontecem todos os fins de semana, das 14h às 20h.

No entanto, é preciso planejar bem antes de tomar a decisão de adotar. "Você tem que se perguntar se todos na sua casa estão OK com a situação e analisar qual espaço físico você tem. Tem que ser uma adoção certeira. Caso contrário, o animal tem que voltar para o canil", explica a presidente do Clube dos Vira-Latas, Cláudia Demarchi.

Um procedimento básico para a adoção, tanto em ONGs quando no CCZ, é a entrevista para conhecer o perfil de futuro adotante e saber qual o melhor animal para o estilo de vida. Depois, é feita uma experiência para ver se o bicho e a pessoa se dão bem. Mas não para por aí: durante pelo menos três meses é feito um acompanhamento pós-adoção, já que o período é considerado "teste". Se o cão ou gato não se acostumarem com o ambiente, ele volta para a lista de adoção.

Fique ligado nas feiras de adoção:

Centro de Controle de Zoonoses

Rua Santa Eulália, 86 - Santana

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h e aos sábados, das 9h às 15h

www.prefeitura.sp.gov.br/zoonoses

Informações: (11) 3397-8900

Clube dos Vira-Latas

Diariamente das 10h às 20h

www.clubedosviralatas.org.br

Informações: contato@clubedosviralatas.org.br ou adocao@clubedosviralatas.org.br

Pet Center Marginal

Matriz - Avenida Presidente Castelo Branco, 1.795 - Pari

Aberto 24h

Feiras acontecem aos fins de semanas e nas outras 11 filiais em São Paulo

www.petcentermarginal.com.br

Informações: (11) 2797-7400

Projeto CEL

www.projetocel.org.br/

Informações: (11) 2852-8403 / (11) 9123-3124

Associação Paulista de Auxílio aos Animais (Apaa)

www.apaa.com.br (site está em reformulação)

Informações: apaa@apaa.com.br ou www.facebook.com.br/apaa