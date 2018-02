'Que se deseja rever' será lançado hoje em São Paulo

Diferentemente de Luiz Gonzaga, que retratava as injustiças da terra em letras profundas em contraste com seu ritmo hipnotizante, que reforçava a beleza do seu som, os arranjos de Ribeiro tornam o baião e o forró mais contemplativos, reforçando o pesar das letras na voz de Sartori, que já dividiu o palco com os mestres Guinga, Renato Braz e Naylor Proveta.

No repertório estão alguns clássicos como "Asa Branca", "Qui Nem Jiló", e "Assum Preto" de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Também estão canções menos conhecidas, como "Rosa do Mearim", de Luiz Guimarães; "Rei Bantú", de Luiz Gonzaga e Zedantas; "Tenho onde Morar", de Luiz Gonzaga e Dário de Souza; "Acácia Amarela" de Luiz Gonzaga e Orlando Silveira; "O Adeus da Asa Branca", de Dalton Vogeler; "Ave Maria Sertaneja", de Julio Ricardo e O. de Oliveira; "Fica Mal com Deus", de Geraldo Vandré; "Noites Brasileiras", de Zedantas e Luiz Gonzaga; "Ou Casa ou Morre", de Elias Soares; e "Sanfona Sentida", de Dominguinhos e Anastácia.

Os músicos colocaram dinheiro do próprio bolso para finalizar o projeto, que obteve apoio de muita gente, inclusive do artista plástico Maurício Chaer, que cedeu as esculturas de galhos secos, amarradas com tecidos coloridos, que inspiraram a arte de capa do CD e que foram reproduzidas ao longo do encarte.

Que Se Deseja Rever

