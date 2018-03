Que País é esse? O Brasil, segundo André Ristum

Há um momento de Meu País em que a personagem da italiana, mulher de Rodrigo Santoro, diz ao marido que respeita sua decisão de sacrificar tanta coisa por causa dessa irmã que surgiu do nada, mas ela admite que não sabe se teria essa coragem. Apesar dos laços de sangue, Débora Falabella era, ou é, uma estranha para ele. E, como é portadora de necessidades especiais, ela com certeza poderá se transformar naquilo que se pode chamar de 'estorvo'. André Ristum, que dirige Meu País, não busca esclarecer. Sentimentos são muito pessoais, misteriosos. O que nos liga ao outro, aos outros?

Meu País é um belo filme, mas é difícil, e isso se presta à incompreensão. Por 'difícil', não entenda um filme, complicado ou cifrado, cheio de símbolos. Não é nada disso. Quer dizer, pode até ser ou ter tudo isso, em parte. A dificuldade vem de outro movimento. Se você tem ideias preconcebidas sobre o cinema ou o próprio país, vai emperrar - mesmo. A casa é o país de André Ristum. É isolada, cercada por muros. Assemelha-se a uma ilha.

Boa parte da narrativa passa-se entre quatro paredes e na casa cujo desleixo é proposital, para expressar um universo masculino à deriva. É uma casa habitada por homens, por um velho que se isolou (e está morrendo, no começo). Existe a cachorra, mas não existem criados, e menos ainda afrodescendentes, ou nordestinos. No debate após a exibição do filme, no Festival de Brasília, houve cobrança nesse sentido. Os negros poderiam entrar como domésticos ou como capangas do agenciador de jogos de Cauã Reymond. O País real estaria contemplado, mas não seria uma sutil forma de preconceito? Seria também um enfraquecimento da 'ilha' ficcional de Ristum.

Dividido, na vida, entre Itália e Brasil, o cineasta optou por viver aqui, mas, para ser honesto consigo mesmo, tateia o País que conheceu tardiamente. O Brasil que conhecia era muito uma ficção. Pode não ser o meu, o seu, mas a universalidade dos sentimentos se impõe. Dois irmãos divididos e essa meia-irmã que desconheciam. A morte do pai abre armários dos quais saem esqueletos. Ela está internada numa clínica, 'é monga', como Cauã grita para o irmão (Santoro). Ele não quer envolvimento. Santoro, o olhar grave, a tristeza expressa nas linhas do rosto, envolve-se. Nem essa tristeza de Santoro, o irmão mais velho, é explicada

No começo dos anos 1960, em pleno Cinema Novo, Walter Hugo Khouri filmava a pirâmide social brasileira. Era chamado de 'sueco', de 'alienado' por críticos e colegas do movimento que revolucionava o cinema do Brasil. Ristum pode ser, agora, o 'italiano', mas alienado? Tudo é radicalmente interiorizado em Meu País. A começar pelo título, o País, claro, mas também a família, o mundo. O normal, mas o que é normal?, é que o personagem de Santoro prosseguisse com a carreira na Itália, que deixasse a irmã apodrecer na clínica e o irmão ser morto por suas dívidas de jogo. Pois é esse o mundo globalizado em que se vive - cada um por si e o Diabo contra todos. A vertente, porém, é humanista. Ristum ama o pai que mal conheceu, esse pai mítico, amigo de Glauber Rocha, o pai do Cinema Novo. A paternidade, biológica ou estética, perpassa Meu País. Privilegia Luchino Visconti, a casa de Volterra, com seu jardim, em Vagas Estrelas da Ursa. Para gostar de Meu País, as pessoas talvez tenham, primeiro, de se desvencilhar daquilo de que vivem bradando contra - parti-pris e preconceitos.