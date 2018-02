Que festa de arromba

Há quatro domingos, no dia 5 de junho, Erasmo Carlos soprou as velinhas pelos seus 70 anos de idade num churrascão em casa, com futebol rolando na TV e acarinhado pelos três filhos e quatro netos. Hoje à noite, no Teatro Municipal, festeja 50 anos de carreira entre amigos: o parceiro Roberto Carlos, Marisa Monte, a quem chama de sua musa, e 2 mil fãs, que haviam praticamente esgotado os ingressos na quinta-feira. O palco, onde o "vovô tremendão" jamais se apresentou, não tem o aconchego doméstico, mas já foi cenário de uma homenagem por serviços prestados que o emocionou, a do Prêmio Multishow, em 2003.

"Sempre me fascinou a ideia de tocar rock"n"roll no Teatro Municipal, por ser um templo solene. Ainda mais fechando uma turnê comemorativa de 50 anos de estrada e sendo abençoado com a presença de dois grandes amigos", diz a mensagem que Erasmo mandou por e-mail (ele não atendeu ao Estado, segundo sua gravadora, a Coqueiro Verde, por estar se guardando para o lançamento do próximo CD, Sexo, em fase de masterização).

O show, beneficente, será basicamente o mesmo que ele vem apresentando desde o lançamento de Rock"n"Roll, há dois anos: hits como Mesmo Que Seja Eu, Mulher, Sentado À Beira do Caminho, Close e Minha Superstar, além das faixas do CD. A banda também é a mesma, guitarras, baixo e bateria, acrescida de algumas cordas, conta Leo Esteves, filho de Erasmo, que trabalha com o pai e deu entrevista antes de partir para o ensaio dele com Marisa, na quinta-feira, no Estúdio Floresta.

"Esta turnê passou pelo Brasil todo. É legal ver um cara de 70 anos com essa vontade de cair na estrada, de ônibus", baba. "Ele agora está bem ansioso. Brinca que é "rock com champanhe", que "o sonho é real, é rock"n"roll no Municipal". Vai ter uma emoção represada, até pela participação do Roberto. Isso nunca aconteceu, só o contrário, muito pelos especiais de fim de ano. Ele dificilmente tem oportunidade de cantar com Roberto. No momento, a parceria está em stand by. Mas a amizade é inquebrantável."

A produção preferiu não divulgar o que Erasmo vai cantar com Marisa nem com Roberto (é possível que os três apareçam juntos). No primeiro caso, pode-se pensar em Não Quero Ver Você Triste, Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo (Erasmo/Roberto) e Mais Um na Multidão (Erasmo/Marisa), que ela gravou. No segundo, o tempo é o limite - são mais de 500 opções. A julgar pelo show comemorativo dos 50 anos de palcos do Rei no Maracanã, em 2009, quando os dois caíram no choro ao dividir Amigo, as "tantas emoções" estão garantidas.

Por e-mail, Marisa Monte vibra: "Erasmo está bem rock"n"roll, voltando às origens. Chegando aos 70 com espírito de garoto. Ele sempre foi emotivo, afetuoso, um homem de família, gentil e sensível. No dia 5 eu estava fora do Brasil, acabei não ligando pra ele... Falha minha. Mas estou satisfeita por estar com ele na comemoração oficial."

A cantora nasceu em 1967, quando Erasmo lançava o terceiro de seus 26 discos, e é "megafã" desde criança. "Sou de uma geração que cresceu escutando os clássicos dele e do Roberto. Identifico nele o raro talento para pensar a canção como cinema, criando cenas, personagens e cenários, sempre enchendo o imaginário dos brasileiros de ambições nas questões amorosas. Ele inspira muita doçura."