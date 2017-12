Quatro viúvas protagonizam a minissérie 'Cinquentinha'

No primeiro capítulo, o personagem de Wilker deixa em testamento uma missão para suas ex-mulheres, Lara (Susana Vieira), Rejane (Betty Lago) e Mariana (Marília Gabriela). Inimigas, as três terão de se unir para administrar os negócios do milionário, que estão em crise. No prazo de um ano, a que se sair melhor nas tarefas, preestabelecidas por ele no papel, ficará com metade da herança. Daí o nome Cinquentinha - de 50% da herança.

A batalha não será fácil para as rivais. Lara Romero, além de disputar a herança, enfrentará uma crise na carreira de atriz. Antes tratada como diva nas produções de TV, ela não terá o contrato renovado com sua emissora. Para o papel ficar mais realista, Susana emprestou um pouco de sua personalidade à diva e levou objetos pessoais para o figurino de Lara. "Mas qualquer semelhança é mera coincidência. Se o Aguinaldo fosse escrever sobre minha vida, eu cobraria os direitos autorais."

Marília Gabriela, intérprete de Mariana, a segunda ex-mulher de Daniel, admite as semelhanças com a personagem: "Eu me reconheço nela. Também adoro homens jovens e pílulas." Na trama, Mariana tem um caso com Eduardo (Rafael Cardoso), amigo de seu neto Gabriel (João Pedro Zappa). Na vida real, a jornalista de 61 anos foi casada com o ator Reynaldo Gianecchini, 24 anos mais jovem, durante sete anos.

Outra personagem de "Cinquentinha" será fã de homens mais novos: a jornalista bissexual Leila Fratelli (Ângela Vieira), amiga de Mariana. Mas ela vai ter uma queda pela ex-colega de faculdade. "Leila fala que vai tirar Mariana do armário", conta Ângela.

A vida de Leila só não será mais alternativa do que a de Rejane (Betty Lago), terceira ex-mulher de Daniel e ex-hippie. Antes de Betty, a personagem passou de mão em mão: escrita para Renata Sorrah, que não topou o trabalho por conta da agenda, iria para Marília Pêra, que desistiu de participar da série sem explicar por quê. Nem na história a personagem Rejane vive só no clima de paz e amor. Ela se preocupa com a neta Vanessa (Tatyane Goulart), envolvida com um traficante..

As três ?cinquentinhas? ainda têm de aguentar a quarta ex-mulher de Daniel, Leonor Berganti (Maria Padilha), ?uma antagonista?, segundo a atriz. Enganada por um conde, que acreditava ser milionário, ela abandona Veneza, na Itália, e volta para o Brasil em busca da herança. As informações são do Jornal da Tarde.