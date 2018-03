Quatro rodas

Ou seja: se a montadora lá fora não está lá essas coisas, a daqui, pelo jeito, continua firme e forte.

Vice tucano

Corre, pelas praias cariocas, a possibilidade de Francisco Dornelles ser vice de Serra.

Mineiro de nascimento, ele agregaria Minas Gerais e Rio de Janeiro na eleição.

Da fonte

Marcus Elias, da Parmalat, informa: uma das razões que explicam o acordo entre a LAEP e o GP é a liquidação de quase todas dívidas da Parmalat Brasil.

De R$ 1,8 bilhão devido a mais de 10 mil credores em 2006, hoje restam, nas contas de Elias, R$ 22 milhões e três credores.

Memória dura

Ibiúna, no interior paulista, inaugura hoje monumento ao Congresso da UNE ali realizado em 1968 - que terminou com 720 estudantes presos.

Além de um painel pelos 23 jovens mortos pela ditadura, há outro com a lista dos detidos - entre os quais José Dirceu e Franklin Martins.

Amém

De passagem por São Paulo, para promover a cadeira de hotéis Aman - uma das mais sofisticadas do mundo - estão Mafalda de Bragança e Miguel Guedes de Souza.

Estariam costurando também uma unidade no Brasil?

Plano B

Se tudo o mais não der certo, Ciro Gomes decidiu.

Pretende escrever um livro depois das eleições.

Muro

Petistas da Câmara manifestaram na quinta "solidariedade ao povo cubano".

Ao que é contra ou pró-Fidel?

De pai para filho

Reinhold Stephanes, da Agricultura, pediu ao filho, que é deputado no Paraná, que pare com as duras críticas ao PT.

E se consolou: "Cada um tem a Luciana Genro que merece."

Das cinzas

E o Teatro Cultura Artística finalmente começa a voltar. Acaba de ser acertada a primeira etapa de sua restauração.

Por conta da Racional, de Newton Simões, serão recuperados a fachada e o painel de Di Cavalcanti, ambos tombados. No painel, Isabel Ruas, arquiteta. Na concepção do novo projeto, Paulo Bruna.

Bigodes

Luiz Jasmin, retratista de socialites dos anos 60, volta à cena.

No livro Mulheres Encantadas vai contar, entre outras, seu namoro com... Salvador Dalí.

Nem com flor

No Dia Internacional da Mulher, segunda passada, muitas delas foram "homenageadas" com... agressões físicas..

Foram registradas, nas nove Delegacias da Mulher da capital, nada menos que 132 queixas.

O lado certo

Marcos Vilaça desculpou-se com FHC, anteontem, assim que ele terminou sua palestra sobre Joaquim Nabuco, na Academia Brasileira de Letras.

"Pusemos o sr. sentado do lado errado. À esquerda, e não à direita do presidente da Academia..."

A gargalhada foi geral.

Na frente

Rubens Barbosa lança o livro Mercosul e a Integração Regional. Quinta, na Cultura do Conjunto Nacional.

Vinicius Calderoni apresenta temporada do show Os 12 Clipes de Tranchã. Hoje e amanhã, na Sala Crisantempo.

Abilio Diniz abre ano letivo em curso da FGV com o tema Prioridades do Brasil como Potência Emergente, dia 25.

A instalação Derrapagem, de Regina Silveira, vai decorar a fachada da loja UMA. E nas araras, as roupas são inspiradas na obra da artista.

Fabiana Turci lança o livro Desobjetos, na Martins Fontes da Paulista. Terça.

Antes de voltar ao anonimato, Geisy Arruda tomou providência. Lançará grife de vestidos com seu nome.