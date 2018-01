Quatro novos espaços na cidade

NOVOS ESPAÇOS

1) O Instituto Moreira Salles abre sua nova sede em julho. Além da área de exposições, o prédio (Av. Paulista, 2.424) terá auditório de 140 lugares, biblioteca e o restaurante Balaio, do chef Rodrigo Oliveira. A curadoria do cinema é de Kleber Mendonça Filho.

2) O Palacete Teresa Toledo Lara (R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé) receberá a nova sede da Casa de Francisca, importante espaço da música contemporânea brasileira. A inauguração deve ocorrer no fim de janeiro, com previsão de atividades vespertinas.

3) As obras do Museu Judaico (R. Martinho Prado, 128, Bela Vista) já estão quase prontas. Com uma grande parede de vidro para a Avenida 9 de Julho, o espaço deve abrir no segundo semestre. A primeira mostra, de longa duração, contará a história do judaísmo.

4) Com capacidade para 500 pessoas sentadas e 1.000 em pé, a Casa Natura Musical (ao lado, projeção em 3D) tem inauguração prevista para o primeiro trimestre. O local deve receber 150 apresentações por ano, na Rua Artur de Azevedo, 2.134, em Pinheiros.