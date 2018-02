QUATRO DÉCADAS DE CLAM

O Centro Livre de Aprendizagem Musical, Clam, festeja, a partir deste mês, 40 anos de atividade. Seria mais uma escola de música se seus fundadores não fossem os integrantes de um trio que fez história na música brasileira nos anos 60. O Zimbo de Amilton Godoy (piano), Rubinho Barsotti (bateria) e Luis Chaves (baixo) realizou um sonho ao abrir um centro de ensino musical quando havia poucas escolas de música em São Paulo. Desde então, nomes importantes na música brasileira passaram por suas salas de aula, como Alaíde Costa, Chico Cesar, a pianista Eliane Elias, Christianne Neves e o sambista Eduardo Gudin. Até Fabio Jr passou por lá antes de se tornar um cantor romântico.

A partir desta semana, sob o comando de Amilton (Luis Chaves morreu em 2006, aos 75 anos de idade, e Rubinho está afastado por problemas de saúde), uma série de palestras e shows dá continuidade às comemorações dos 40 anos do Clam. Na próxima terça, o próprio Amilton recebe o público nas dependências do Clam para falar da influência da música erudita na música popular. E à noite, a partir das 21 horas, haverá apresentação do cantor e compositor Jair Oliveira. Na quinta, dia 21, será a vez do show do Zimbo Trio, que mostrará temas de seus 49 anos de carreira. Já no dia 26, terça-feira, às 21horas, Dani Godoy, filha de Amilton, ao lado das cantoras Graça Cunha e Tania Turíbio, fazem um workshow em homenagem às divas do jazz.

As gerações que passaram depois pelo Clam comparecem em shows logo depois. Dia 27, se apresentam o saxofonista Teco Cardoso e o pianista Tiago Costa, no espetáculo Erudito Popular e Vice Versa. Encerrando a semana, dia 28, quinta, às 21horas, acontece o show 3G. Será a vez da família de Amilton Godoy tomar o palco, com a cantora Adriana Godoy, o pianista Frederico Godoy e o saxofonista Tico Godoy. A programação entra pelo mês de abril, com gente como a cantora Fabiana Cozza, Dani e Debora Gurgel Quarteto e o cantor Diogo Poças. O Clam fica na Avenida Agami, 333, em Indianópolis. Reservas podem ser feitas pelo telefone (11) 5051-5158. O teatro é pequeno, cabem só 55 pessoas, e os bilhetes custam entre R$ 20 e R$ 40.