Quase que o tempo apagou

Há quem pense que Meu Mundo É Hoje (eu sou assim/ quem quiser gostar de mim/ eu sou assim) seja um samba de Paulinho da Viola. E que Acertei no Milhar tenha sido composto por Moreira da Silva. São ambos de Wilson Baptista (1913-1968), artista de enorme sucesso dos anos 30 ao 60, considerado por Paulinho "o maior sambista de todos os tempos".

Hoje - apesar de vez ou outra ser lembrado pela série de sambas-provocação trocados com Noel Rosa, este, sim, eternizado -, ele é tão ignorado que, ao ver sua imagem no cartaz do musical que resgata seu fabuloso repertório, houve gente que perguntasse, ao se deparar com apenas dois atores em cena: "Cadê o outro ator que está no cartaz?"

Escrito e encenado por Rodrigo Alzuguir e Cláudia Ventura, o espetáculo se chama O Samba Carioca de Wilson Baptista. Foi um fenômeno ano passado, no Rio, e deve chegar a São Paulo em breve. A estreia foi no Teatro Café Pequeno, de 120 lugares. Depois veio o Carlos Gomes, de 685 lugares. E o sucesso se repetiu.

O(s) segredo(s)? Música boa, bem executada, belas vozes, interpretação cheia de graça. A música agora pode ser levada para casa: a caixa, homônima da peça, tem um CD com toda a sequência de 63 músicas, sendo pontos altos números como Louco, Emília, Seu Oscar e Mundo de Zinco.

O CD Reserva Especial tem 20 faixas desconhecidas, gravadas por artistas que se relacionam de alguma forma com a obra de Baptista, alguns já seus intérpretes, como Elza Soares (que no CD mostra Artigo Nacional, gravado há 70 anos e nunca mais) e Zélia Duncan (Que Malandro Você É!, resgatada por Alzuguir numa revista velha).

O elenco, que gravou ano passado (o CD só está saindo agora porque o sucesso teatral o atropelou), tem ainda nomes como Mart"nália, Céu, Teresa Cristina, Rosa Passos e Roberto Silva. As inéditas Alzuguir conseguiu em dez anos de pesquisa, em fitas caseiras, publicações microfilmadas pela Biblioteca Nacional e com a ajuda da família de Baptista. São sambas que o compositor queria ter visto gravados por Aracy de Almeida, Linda Baptista ou Chico Alves, mas não conseguiu.

Ver sua redescoberta pelo público, passadas quatro décadas de sua morte, é motivo de alegria entre os sambistas. E de surpresa: o CD segue a trajetória de êxito da peça. A primeira tiragem da Biscoito Fino, de 1.500 exemplares, está esgotada, e uma nova está saindo.

"A obra dele é muito teatral. Quando comecei a estudar as músicas, vi que eram minioperetas. Caso Wilson fosse americano, seria o rei da Broadway. Ele era tímido para vender as músicas para os cantores gravarem. Morreu esquecido. Se tivesse vivido mais um pouco, teria chegado à época em que outros autores, como Cartola e Nelson Cavaquinho, foram redescobertos", diz Alzuguir. Em 2013, ano do centenário do compositor, ele vai lançar sua biografia.

Filho da classe baixa, Baptista nasceu em Campos, no interior do Rio, e veio criança para a capital com a família. Logo se ambientou na malandragem da Lapa e da Praça Tiradentes. Faz três anos que Cláudia Ventura embarcou na "obsessão" de Alzuguir pelo "mulato disfarçado" que compôs mais de 600 músicas.

O "maestro caixa de fósforo", como chamava Custódio Mesquita, vivia de escrever crônicas sociais de seu tempo. As mais conhecidas são as que narram a rivalidade com Noel, que teria se originado numa disputa por uma morena de um cabaré da Lapa: de Baptista, Mocinho da Vila, Frankenstein da Vila, Conversa Fiada e Terra de cego; de Noel, Rapaz Folgado, Palpite Infeliz.

Noel não gostava da apologia da malandragem, em versos como "Eu sou vadio/Porque tive inclinação", de Lenço no Pescoço, que detonou a "briga"; Baptista respondia que Vila Isabel não era o paraíso dos sambistas. Acabaram amigos e parceiros.

Morto aos 26 anos, Noel mereceu grande cortejo e enterro assistido por personalidades. Já Baptista morreu sem que se fizesse alarde, e sem nada, quatro dias depois de fazer 55 anos.

O SAMBA CARIOCA DE WILSON BAPTISTA

Biscoito Fino

Caixa com 2 CDS

R$ 40,80