Quase milionário, pintor de 9 anos ganha retrospectiva

NORFOLK - Com apenas 9 anos, Kieron Williamson já é um artista consagrado - e agora caminha para ser um milionário.

Na semana passada, 24 de suas pinturas foram vendidas por um total de 250.000 libras (cerca de R$ 790.000). Nesta semana, uma exposição na cidade de Holt, na região britânica de Norfolk, mostra ao público uma retrospectiva de seu trabalho.

A exposição, na galeria Picturecraft, reúne mais de 100 obras, incluindo os primeiro quadros de Kieron, feitos quando ele tinha apenas 5 anos.

Na abertura da exibição, no dia 20, também foi lançado o livro Kieron Williamson: Coming to Light, em que os pais do menino contam sua trajetória.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas Kieron se importa com dinheiro?

"Não", diz ele. "Mas eu gosto, um pouquinho."

Descoberta

O talento de Kieron foi descoberto por seus pais durante umas férias da família na Cornualha, quando o garoto tinha apenas cinco anos. Desde então, só se aprimorou.

"Meu estilo mudou", ele declarou em 2010, quando obteve destaque em jornais britânicos por fazer sua primeira grande venda, no valor de 150.000 libras (R$ 474 mil).

Desde então, Kieron tem recebido centenas de pedidos de pessoas que querem uma pintura sua, inclusive celebridades e membros da família real.

"Não tenho pintado muito, mas acho que meus quadros estão melhores do que eram", diz Kieron, sentado em seu estúdio de arte em sua casa nova, em Ludham. "Meu estilo mudou e eu agora tenho todos os meios (para pintar)."

Suas paisagens, já impressionantes há dois anos, hoje têm uma grande quantidade de detalhes. Os óleos, aquarelas e pastéis mostram uma certa maturidade.

Para Kieron, seu melhor quadro é uma paisagem da cidade de Wells sob a névoa.

"Ela mostra um barco de pesca e outros barcos destacados pela luz, mas você não pode ver o horizonte por causa da névoa", diz Kieron, que diz não querer vender esse quadro.

Experimentação

Em geral, Kieron retrata paisagens, mas em seu mini-estúdio também há pinturas feitas para experimentar novos temas e técnicas. "Estou pintando mais cavalos e pessoas", diz.

"Fiz essa pintura de um homem colhendo algas. Minha mãe tirou uma foto dele e eu fiquei inspirado para pintá-lo."

Kieron conta que costuma procurar fotos para pintar na internet antes de ir para a escola. "De vez em quando, penso sobre a imagem na escola - fico com ela na cabeça", afirma.

A mãe Kieron, Michelle diz que o talento natural do garoto surpreendeu a todos.

"Se você me dissesse há cinco anos, onde estaríamos hoje, não teria acreditado", diz ela.

"Quando ainda era bebê, Kieron disse que seria famoso, mas não esperava que alcançasse tudo isso, para ser sincera. Ele tem a coragem e determinação do pai."

Segundo Michelle, o contador da família disse que o garoto ainda não é milionário, mas esse patamar deve ser alcançado a qualquer momento. "Ele é um garoto de sorte", diz.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.