Quase juntos Dois cômicos americanos morreram na semana passada, mas a morte, quase juntos, é a única coisa que os une. O afro americano Richard Claxton Gregory e o judeu americano Joseph Levitch, conhecidos como Dick Gregory e Jerry Lewis, não podiam ser mais diferentes. Dick Gregory era um “stand up” clássico. Como o de outros cômicos da mesma linha, seu humor era feito apenas de palavras. Distinguia-se dos outros pelo seu ativismo contra o racismo e pelo conteúdo político dos seus monólogos. Já Jerry Lewis pertencia à tradição do “slapstick” (mal traduzido: pau de tapa), velho adereço dos tempos do vaudeville usado para simular bofetadas em cena e que acabou dando nome a todo tipo do que aqui se chama comédia pastelão. Lewis era um mestre do humor físico, da careta e do tropeção, que não excluía, mas dispensava a palavra. Ainda mais os “riffs” verbais do Gregory.