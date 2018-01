Quase Dois Irmãos, lição humanista

16 H NA RECORD

(Ed). EUA, 1996. Direção de Bill Couturie, com Matt LeBlanc, Gene Ross, Patrick Kerr, Bill Cobbs, Stan Ivar, Jim Caviezel.

Rapaz consegue realizar o sonho de ter uma chance em um grande time de beisebol. Mas as coisas complicam quando ele é obrigado a dividir o quarto com o mascote do time, o macaco Ed, que logo se revela um grande talento no esporte. Comédia juvenil, amparada mais no talento do bichinho que do próprio elenco. Reprise, colorido, 94 min.

A Bússola de Ouro

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

22H15 NO SBT

(The Golden Compass). EUA, 2007. Direção de Chris Weitz, com Nicole Kidman, Dakota Blue Richards, Sam Elliott, Eva Green, Daniel Craig.

Em um universo paralelo, onde as pessoas têm "dimon" (manifestação externa de sua alma em forma animal), uma jovem órfã enfrenta problemas com uma estranha substância, o pó, que provoca alucinações nas crianças. Fantasia adaptada da série de livros de Phillip Pullman, tinha tudo para dar certo, a começar por um elenco estelar. Mas foi um tremendo fracasso e o projeto de trilogia parou por ali. Reprise, colorido, 113 min.

Quase Dois Irmãos

22H30 NA TV BRASIL

Brasil, 2004. Direção de Lúcia Murat, com Brunno Abrahão, Werner Schünemann, Marieta Severo, Maria Flor,

Tonico Pereira.

O filme narra períodos diferentes da vida de dois amigos de infância: Miguel, filho de um jornalista de classe média carioca, e Jorge, de um sambista da periferia. Nos anos 1970, ambos acabam no presídio da Ilha Grande, o primeiro (Caco Ciocler) como preso político e o outro (Flávio Bauraqui) como preso comum. Apesar das diferenças sociais, nasce uma grande amizade. No momento em que escândalos se sucedem (até o adultério na política parece ter-se tornado algo trivial), o filme traz uma bem-vinda lição de convivência. Reprise, colorido, 102 min.

Braddock 1 - O Último

Comando

23 H NA REDE BRASIL

(Missing in Action). EUA, 1984. Dire-ção de Joseph Zito, com Chuck Norris, M. Emmet Walsh.

Como soldados americanos continuam mantidos como prisioneiros no Vietnã, cabe a um homem trazê-los para casa: um especialista nas artes marciais. Ação que tenta valorizar Chuck Norris, mas, se é bom nos golpes, é um fracasso como ator. Para fãs de pancadarias. Reprise, colorido, 101 min.

O Prisioneiro da Grade de Ferro

23H15 NA CULTURA

Brasil, 2003. Direção de Paulo Sacramento.

Documentário de grande impacto principalmente pelo carinho com que o cineasta trata seus personagens, prisioneiros com incríveis histórias para contar. O filme foi rodado durante sete meses e ganhou vários prêmios em festivais no Brasil e no exterior, entre eles o Grande Prêmio Cinema Brasil, o Prêmio da Crítica no Festival de Gramado e de melhor documentário tanto na Competição Nacional como Internacional do Festival É Tudo Verdade, além do prêmio de melhor diretor no Tribeca Film Festival, realizado em 2004 em Nova York. Documento que merece ser visto. Reprise, colorido, 123 min.

Paraíso Utópico

23H15 NA TV BRASIL

Brasil, 2012. Direção de Ricardo

Miranda.

Documentário sobre a vida e obra de Stefan Zweig, um dos escritores europeus mais importantes do século 20. Em viagem à Argentina, em 1936, ele fez escala de oito dias no Brasil. Encantado com as belezas especialmente do Rio de Janeiro, ele faz anotações em um diário, no qual descreve sua impressão sobre cada lugar visitado. Durante sua estadia, nasce a promessa de escrever um livro sobre o país. Outro documento sensível. Reprise, colorido, 52 min.

Jogo de Amor em Las Vegas

23H45 NA GLOBO

(What Happens in Vegas). EUA, 2008. Direção de Tom Vaughan, com Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Rob Corddry, Lake Bell, Treat Williams, Dennis Farina.

Após ser dispensada por seu noivo, mocinha decide chorar as mágoas em Las Vegas. Lá, conhece rapaz que foi demitido por seu próprio pai. Após uma noite de diversão e bebedeira, acordam casados. Comédia romântica, sustentada 100% pelo casal central. Reprise, colorido, 99 min.

O Operário

0 H NO SBT

(The Machinist). Espanha, 2004. Direção de Brad Anderson, com Christian Bale, Jennifer Jason Leigh, Aitana Sanchez Gijon, John Sharian.

Trabalhador de uma fábrica sofre de um distúrbio grave: a insônia. Quando um operário perde um braço durante o trabalho, os demais funcionários o culpam pelo acidente! Daí em diante, para tirar-lhe ainda mais o sono, bilhetes anônimos o levam a uma paranoica situação. Clima sufocante ganha contornos kafkianos graças à interpretação de Bale, que emagreceu a ponto de ficar pele e osso. Incomoda, mas merece ser visto. Inédito, colorido, 90 min.

A Vingança pela Honra

3H30 NA REDE BRASIL

(Rage and Honor). EUA, 1987. Direção de Gordon Hessler, com Sho Kosugi, Robin Evans.

Policial do departamento de narcotráfico viaja para Buenos Aires para se vingar de gangue. Para quem gosta de pancadaria. Reprise, colorido, 91 min.