Quase 1/3 paga TV para ter boa imagem na tela

Além do Horizonte, aliás, a próxima das 7 na Globo, também apresenta a estreia de uma nova dupla de autores em versão solo: Carlos Gregório e Marcos Bernstein.

Na sequência da faixa das 19 h, a Globo investe em mais um lançamento de autor solo: é Daniel Ortiz, que trabalhou para a Televisa e foi colaborar de Silvio de Abreu, a quem caberá a supervisão da trama. Batizada como Buuu, a história tem argumento original de Andrea Maltarolli, que morreu em 2009, e aborda o universo do sobrenatural com humor.

Didi Wagner, Beto Lee, Luisa Michelleti, Guilherme Guedes, Rodrigo Pinto, Dedé Teicher (Scracho), Titi Muller, Lucas Silveira (Fresno) e Bruna Calmon vão se revezar nos palcos, backstage e house mix do Rock in Rio, dia 13, a serviço do canal Multishow.

Enquanto isso... Dani Suzuki apresentará o Palco de Street Dance, Jimmy London comentará os shows de rock, Mari Cabral vai explorar a Rock Street e Dani Monteiro estará na área dita VIP. Serão 13 apresentadores no total.

Marcelo Adnet, Bruno Mazzeo e Marcius Melhem estarão juntos em um novo humorístico da Globo, já aprovado pela direção da casa e em fase de desenvolvimento. O programa está sob o comando do Núcleo de Maurício Farias e não se destina ao domingo.

América do Norte, a série que estreia domingo, às 21h40, no Discovery, merecerá a abertura de sinal do canal, nas versões SD e HD, para toda a base de assinantes da Net, até o dia 18. E já está valendo.

Cazuza (Marcos Palmeira) entrega hoje a Encolheu (Matheus Nachtergaele) e à filha, Bia (Thaís Melchior) uma orelha de Dondinha (Vera Holtz), que foi parar em sua casa após a explosão de Dona Redonda, exibida no capítulo de ontem de Saramandaia. O impacto abriu uma cratera de mais de três metros e arremessou partes dela por todo lado.

O desejo de receber uma boa qualidade de imagem na TV ainda é o fator que mais motiva o assinante a pagar por um serviço de TV no Brasil - o País soma hoje 17 milhões de clientes. Pesquisa feita pelo Ibope aponta que 32,5% dos entrevistados no universo de pay TV citam esse fator como o mais importante para a contratação de uma operadora de TV, o que presume a aquisição de pacotes formados apenas por canais abertos. Para 31,7%, em segundo lugar, aí sim, a maior motivação está na variedade de canais. A programação vem só tem terceiro lugar, com 13% das menções. Para 6,1%, o melhor é ver programas de outros países.