Quase 100 anos de cinema da Bahia É um tremendo presente para o cinéfilo, mesmo se o título pareça um tanto exagerado. De fato, a caixa Bahia 100 Anos de Cinema, contempla pouco mais de 50 anos, com filmes de 1954 a 2008. As produções anteriores não puderam ser incluídas por motivos diversos: direitos autorais complicados ou porque os negativos repousam no fundo da Bahia de Todos os Santos, como atesta a pesquisadora Maria do Socorro Carvalho em um dos textos que integram o livreto de apresentação da caixa. Por que muitos filmes foram jogados ao mar? Porque se temiam incêndios causados pela combustão espontânea das cópias em nitrato. E assim, o tesouro em boa parte perdeu-se para sempre. Do que sobrou, temos excelente amostragem do cinema baiano moderno (pós anos 50) nesta caixa com 12 DVDs e 30 filmes entre curtas, médias e longas-metragens da produção baiana.