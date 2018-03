Quase 10 milhões assistiram a filmes nacionais este ano

Os dados foram divulgados por ocasião da posse da nova diretoria da Agência Nacional de Cinema (Ancine), que está trabalhando desde o mês passado, mas só foi oficialmente conduzida ao cargo pelo ministro da Cultura, Juca Ferreira, ontem, no Rio. O diretor presidente, Manoel Rangel, frisou que a presença dos filmes brasileiros nos cinema tem se mantido numa média de 11%. ?Só 20 países no mundo têm essa participação. E nenhum deles é latino-americano.?

No fim dos anos 90 e início desta década, eram produzidos entre 20 e 30 longas brasileiros ao ano; desde 2006, a média é de 80. Aumentar o número de salas de exibição no Brasil, fortalecer as distribuidoras nacionais, democratizar o acesso ao cinema e estimular as parcerias entre produtoras independentes e emissoras de TV são as atuais prioridades da Ancine, que conta com uma diretoria colegiada: os outros diretores são Glauber Piva, Paulo Alcoforado, empossados ontem, e Mário Diamante, nomeado em 2007. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.